Pending_tread EA는 현재 시장가 위아래 그리드 패턴으로 배열된 여러 개의 지정가 주문을 자동으로 배치하고 관리하도록 설계된 다목적의 사용하기 쉬운 트레이딩 로봇입니다. 이 EA는 스캘핑 전략에 적합하며 모든 차트주기 또는 통화쌍에서 작동할 수 있어 다양한 트레이딩 스타일에 매우 유연합니다.

이 지표는 향후 시장 움직임의 방향에 대한 그림을 그리는 데 도움이 됩니다. 전일 동안 이용 가능한 정보는 당일의 작은 추세 기준점을 계산하는 데 사용됩니다.