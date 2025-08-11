거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
BollingerBandsEA - MetaTrader 5용 expert
- 조회수:
- 133
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
업데이트:
- 포지션은 약세 또는 강세 캔들 이후에만 열립니다.
- 이동평균 및 볼린저 밴드와 같은 지표가 EA를 닫은 후 채팅에서 제거되었습니다.
- 시간이 지난 후 포지션을 청산할 때 작은 오류가 발생했습니다.
볼린저밴드EA는 볼린저밴드에 따라 거래합니다. 아래쪽 선이 하향 돌파되면 ES는 매수 주문을, 그 반대의 경우 매도 포지션을 취합니다.
다음 설정이 통합되어 있습니다:
- 매직넘버
- 고정 거래량
- 비율 볼륨
- 거래량 유형
- 포지션 위험
- Lots
- 스톱로스(포인트)
- 세션 시작 후 거래(분) 시작
- 세션 시작 전 거래(분) 종료
- 지표 후 포지션 청산
- 추적손절 허용?
- 스톱 후 수익률(RR) 당겨짐
- 손익분기점 허용?
- 스톱 후 수익률(RR)은 얼마입니까?
- 마이너스인 경우 포지션 청산(분 후)
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/54612
Exp_TEMA
삼중 지수 이동 평균 기술 지표를 기반으로 추세를 따르는 다중 통화 전문가 시스템입니다.추세 강도 및 방향 표시기
이 인디케이터는 추세의 강도와 방향에 따라 양초를 다른 색상으로 표시합니다.
아웃브레이크 트레이더 1.0
브레이크아웃 트레이더 1.0은 박스권에서 브레이크아웃을 거래합니다.i-Sadukey_v1
디지털 필터를 기반으로 하는 이 지표는 추세 방향을 보여줍니다.