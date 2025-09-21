코드베이스섹션
AdaptiveTrader Pro EA - MetaTrader 5용 expert

Morteza Mohammadi
이 EA는 시장 상황에 맞는 자동화된 전략을 찾는 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 종합 트레이딩 도구입니다. 시장 분석, 위험 관리, 거래 최적화를 포함한 다단계 프로세스를 구현합니다:

  1. 신호 감지: EA는 과매수/과매도 상태와 이동평균을 이용해 추세를 파악하기 위해 RSI를 사용해 시장을 지속적으로 모니터링합니다. ATR 지표를 사용하여 시장 변동성을 평가하고 거래 매개변수를 동적으로 조정합니다.

  2. 리스크 관리: 위험 관리는 이 EA의 핵심입니다. 계좌 잔고와 위험 비율을 기준으로 랏 크기를 계산하여 시장 상황에 따라 손절 및 이익 실현 수준을 설정합니다. 추적손절 기능을 사용하면 거래가 유리한 방향으로 움직일 때 잠재적 손실을 최소화하면서 수익을 극대화할 수 있습니다.

  3. 동적 매개변수 최적화: RSI 기간, ATR 승수, 추적손절매 수준 등 트레이딩 매개변수를 주기적으로 최적화하여 시장 변화에 적응할 수 있습니다. 또한 EA의 승패 실적에 따라 리스크를 조정하여 계좌를 보호하기 위해 노출을 늘리거나 줄입니다.

  4. 시장 상황 확인: 스프레드 체크와 영향력이 큰 뉴스 회피 기능을 통합하여 시장 상황이 유리할 때만 거래가 체결되도록 하여 불필요한 위험을 줄입니다.

이 EA는 다양한 시장 상황에 적응할 수 있는 기능이 내장되어 있어 다용도로 사용할 수 있습니다. 그러나 실계좌에 배포하기 전에 데모 환경에서 EA를 철저히 테스트하고 최적화하는 것이 좋습니다.


