당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
AdaptiveTrader Pro EA - MetaTrader 5용 expert
- 조회수:
- 47
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 EA는 시장 상황에 맞는 자동화된 전략을 찾는 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 종합 트레이딩 도구입니다. 시장 분석, 위험 관리, 거래 최적화를 포함한 다단계 프로세스를 구현합니다:
-
신호 감지: EA는 과매수/과매도 상태와 이동평균을 이용해 추세를 파악하기 위해 RSI를 사용해 시장을 지속적으로 모니터링합니다. ATR 지표를 사용하여 시장 변동성을 평가하고 거래 매개변수를 동적으로 조정합니다.
-
리스크 관리: 위험 관리는 이 EA의 핵심입니다. 계좌 잔고와 위험 비율을 기준으로 랏 크기를 계산하여 시장 상황에 따라 손절 및 이익 실현 수준을 설정합니다. 추적손절 기능을 사용하면 거래가 유리한 방향으로 움직일 때 잠재적 손실을 최소화하면서 수익을 극대화할 수 있습니다.
-
동적 매개변수 최적화: RSI 기간, ATR 승수, 추적손절매 수준 등 트레이딩 매개변수를 주기적으로 최적화하여 시장 변화에 적응할 수 있습니다. 또한 EA의 승패 실적에 따라 리스크를 조정하여 계좌를 보호하기 위해 노출을 늘리거나 줄입니다.
-
시장 상황 확인: 스프레드 체크와 영향력이 큰 뉴스 회피 기능을 통합하여 시장 상황이 유리할 때만 거래가 체결되도록 하여 불필요한 위험을 줄입니다.
이 EA는 다양한 시장 상황에 적응할 수 있는 기능이 내장되어 있어 다용도로 사용할 수 있습니다. 그러나 실계좌에 배포하기 전에 데모 환경에서 EA를 철저히 테스트하고 최적화하는 것이 좋습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/52152
키보드 단축키를 사용하는 MT5의 수동 스캘핑을 위한 경량 도구MLP 신경망 클래스
CNetMLP 클래스는 다층 퍼셉트론(MLP)을 구현합니다.
지정된 통화 차트에 상관관계가 있는 통화 차트를 표시하는 인디케이터입니다. 현재 막대만 표시됩니다. 컬러/흑백 모드를 설정할 수 있습니다. 또한 EURUSD 및 USDCHF를 쌍처럼 취급하기 위한 통화 반전도 지원합니다.WPRSI 신호
이 지표는 기술 지표인 WPR(윌리엄스 퍼센트 범위)과 RSI(상대강도지수) 데이터를 기반으로 차트에 색깔 화살표로 거래 신호를 표시합니다.