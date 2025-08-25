

'하나의 전문가에 7가지 전략' 또는 '멀티전략EA'는 하나의 전문가에 7가지 전문가의 코드가 포함된 시스템입니다.

포함된 전문가는 다음과 같습니다: AC_Expert, ADX_Expert, AO_Expert, DeM_Expert, ForceBB_Expert, MFI_Expert, MS_Expert.





각 사용자가 자신의 투자 프로필에 맞는 적절한 설정을 찾을 수 있도록 다양한 매개변수가 있습니다.





차트당 한 쌍씩 28개의 서로 다른 쌍에서 작동할 수 있습니다.





기본 매개변수 설정은 참고용입니다,





각 사용자가 실험을 통해 자신만의 설정을 찾는 것이 좋습니다.