당사 팬 페이지에 가입하십시오
Seven strategies in One expert
포함된 전문가는 다음과 같습니다: AC_Expert, ADX_Expert, AO_Expert, DeM_Expert, ForceBB_Expert, MFI_Expert, MS_Expert.
각 사용자가 자신의 투자 프로필에 맞는 적절한 설정을 찾을 수 있도록 다양한 매개변수가 있습니다.
차트당 한 쌍씩 28개의 서로 다른 쌍에서 작동할 수 있습니다.
기본 매개변수 설정은 참고용입니다,
각 사용자가 실험을 통해 자신만의 설정을 찾는 것이 좋습니다.
BB_XMACD
BB XMACD 지표는 MACD 지표의 간단한 변형으로, 추세 방향의 변화 지점 및 현재 추세의 강도를 식별하는 데 도움이 됩니다.XMACD
10가지 가능한 변형 중에서 평균화 알고리즘을 선택할 수 있는 표준 MACD 히스토그램으로, 색상과 알림이 제공됩니다.
Get min margin in to csv
MinMargins.mq5 스크립트는 트레이더가 마켓 워치에서 사용 가능한 모든 종목의 최소 랏 크기로 포지션을 개시하는 데 필요한 최소 금액을 빠르게 계산하고 문서화할 수 있도록 설계되었습니다. 이 데이터는 쉽게 검토하고 분석할 수 있도록 CSV 파일에 저장됩니다.질량 지수
질량 지수 - 질량 지수. 이 지수는 투샤르 찬데와 도널드 도르시에 의해 대중화되었습니다.