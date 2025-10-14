메타트레이더 5용 스윙 고점/저점 식별기는 차트에 직접 색상 화살표로 주요 스윙 고점과 스윙 저점을 표시합니다. 이 도구는 트레이더가 저항 및 지지 역할을 할 수 있는 주요 가격 수준을 빠르게 식별하는 데 도움이 되며 추세 반전 분석, 지지 및 저항 매핑, 가격 행동 전략 향상에 이상적입니다. 이러한 중요한 스윙 포인트를 강조 표시하여 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내리고 트레이딩 전략을 최적화하는 데 유용한 인사이트를 제공합니다.

캔들스틱 길이 변동성 표시기. 시장의 갭을 추적하는 데 편리하며 설정은 볼린저 채널과 유사합니다. 이 지표는 평평하고 새로운 추세의 시작을 보여줄 수 있습니다.