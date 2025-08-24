코드베이스섹션
Converted from Pine Script - Fibonacci Bollinger Bands - MetaTrader 5용 지표

Rama Destrian Hartadi
이 피보나치 볼린저 밴드 인디케이터는 파인 스크립트(Rashad 작성)를 MQL5 언어로 변환한 것입니다. 볼린저 밴드의 힘과 피보나치 레벨을 결합하여 트레이더가 동적 지지 및 저항 영역을 효과적으로 식별 할 수 있도록 도와줍니다.

특징:

볼린저 밴드에서 피보나치 레벨을 자동으로 계산합니다.
브레이크 아웃 및 반전 거래에 대한 고유 한 관점을 제공합니다.
메타트레이더 5와 완벽 호환.

향상된 차트 분석 도구를 찾는 트레이더에게 적합합니다. 지금 다운로드하여 테스트해 보세요!

파인 스크립트 코드는 다음과 같습니다:

study(shorttitle="FBB", title="Fibonacci Bollinger Bands", overlay=true)
length = input(200, minval=1)
src = input(hlc3, title="Source")
mult = input(3.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = vwma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper_1= basis + (0.236*dev)
upper_2= basis + (0.382*dev)
upper_3= basis + (0.5*dev)
upper_4= basis + (0.618*dev)
upper_5= basis + (0.764*dev)
upper_6= basis + (1*dev)
lower_1= basis - (0.236*dev)
lower_2= basis - (0.382*dev)
lower_3= basis - (0.5*dev)
lower_4= basis - (0.618*dev)
lower_5= basis - (0.764*dev)
lower_6= basis - (1*dev)
plot(basis, color=fuchsia, linewidth=2)
p1 = plot(upper_1, color=white, linewidth=1, title="0.236")
p2 = plot(upper_2, color=white, linewidth=1, title="0.382")
p3 = plot(upper_3, color=white, linewidth=1, title="0.5")
p4 = plot(upper_4, color=white, linewidth=1, title="0.618")
p5 = plot(upper_5, color=white, linewidth=1, title="0.764")
p6 = plot(upper_6, color=red, linewidth=2, title="1")
p13 = plot(lower_1, color=white, linewidth=1, title="0.236")
p14 = plot(lower_2, color=white, linewidth=1, title="0.382")
p15 = plot(lower_3, color=white, linewidth=1, title="0.5")
p16 = plot(lower_4, color=white, linewidth=1, title="0.618")
p17 = plot(lower_5, color=white, linewidth=1, title="0.764")
p18 = plot(lower_6, color=green, linewidth=2, title="1")


MQL5 예시:

예




MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/53959

