거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Converted from Pine Script - Fibonacci Bollinger Bands - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 104
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 피보나치 볼린저 밴드 인디케이터는 파인 스크립트(Rashad 작성)를 MQL5 언어로 변환한 것입니다. 볼린저 밴드의 힘과 피보나치 레벨을 결합하여 트레이더가 동적 지지 및 저항 영역을 효과적으로 식별 할 수 있도록 도와줍니다.
특징:
볼린저 밴드에서 피보나치 레벨을 자동으로 계산합니다.
브레이크 아웃 및 반전 거래에 대한 고유 한 관점을 제공합니다.
메타트레이더 5와 완벽 호환.
향상된 차트 분석 도구를 찾는 트레이더에게 적합합니다. 지금 다운로드하여 테스트해 보세요!
파인 스크립트 코드는 다음과 같습니다:
study(shorttitle="FBB", title="Fibonacci Bollinger Bands", overlay=true) length = input(200, minval=1) src = input(hlc3, title="Source") mult = input(3.0, minval=0.001, maxval=50) basis = vwma(src, length) dev = mult * stdev(src, length) upper_1= basis + (0.236*dev) upper_2= basis + (0.382*dev) upper_3= basis + (0.5*dev) upper_4= basis + (0.618*dev) upper_5= basis + (0.764*dev) upper_6= basis + (1*dev) lower_1= basis - (0.236*dev) lower_2= basis - (0.382*dev) lower_3= basis - (0.5*dev) lower_4= basis - (0.618*dev) lower_5= basis - (0.764*dev) lower_6= basis - (1*dev) plot(basis, color=fuchsia, linewidth=2) p1 = plot(upper_1, color=white, linewidth=1, title="0.236") p2 = plot(upper_2, color=white, linewidth=1, title="0.382") p3 = plot(upper_3, color=white, linewidth=1, title="0.5") p4 = plot(upper_4, color=white, linewidth=1, title="0.618") p5 = plot(upper_5, color=white, linewidth=1, title="0.764") p6 = plot(upper_6, color=red, linewidth=2, title="1") p13 = plot(lower_1, color=white, linewidth=1, title="0.236") p14 = plot(lower_2, color=white, linewidth=1, title="0.382") p15 = plot(lower_3, color=white, linewidth=1, title="0.5") p16 = plot(lower_4, color=white, linewidth=1, title="0.618") p17 = plot(lower_5, color=white, linewidth=1, title="0.764") p18 = plot(lower_6, color=green, linewidth=2, title="1")
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/53959
XRVI
선택 가능한 RVI 및 신호 라인 평균 알고리즘이 포함된 상대적 활력 지수.ExCandles2
ExCandles-v2 인디케이터는 차트에 화살표로 캔들 스틱 조합을 표시합니다.
CloseAgent
볼린저 밴드 및 RSI를 사용한 최적의 종가 도구.파워트렌드
이 지표는 추세의 힘과 방향을 결정합니다.