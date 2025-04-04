거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
볼륨 프로필 생성을 위한 기본 라이브러리 - MetaTrader 5용 라이브러리
이 라이브러리는 볼륨 프로파일을 생성하고 플롯하는 몇 가지 간단한 공용 메서드를 제공합니다:
public: void VolumeProfile(datetime _from, datetime _to, int _resolution_points); ~VolumeProfile() {}; double GetHVPrice(); void Plot();
- GetHVPrice는 범위에서 가장 높은 거래량과 관련된 가격을 반환합니다.
- _resolution_points는 인접한 가격을 정량화하기 위한 창 크기를 보유합니다(포인트 단위로 계산).
다음은 원하는 볼륨 프로필을 인스턴스화하고 플롯하는 샘플 스크립트입니다:
#include <VolumeProfile.mqh> void OnStart() { datetime from=iTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT,50); datetime to=iTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT,20); VolumeProfile *VP = new VolumeProfile(from, to, 5); VP.Plot(); Print(VP.GetHVPrice()); delete VP; }
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/49718
