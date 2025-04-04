MT4Orders 또는 Virtual을 통해 구현된 MT4 스타일 거래 명령을 위한 fxsaber의 빠른 JavaScript 버전의 보고서 라이브러리입니다. 최대 10배 빠르게 작동하고, NTML 파일 크기가 더 작으며, 최대 540만 개의 보고서 줄을 업로드하고 표시할 수 있습니다.

표준 보조지표 iCHO(차이킨 오실레이터, CHO)와 사용자 지정 보조지표 'CCIDualOnMA'를 기반으로 한 전략