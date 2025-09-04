거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
MT5-BuildYourGridEA
이 전문가는 모든 트레이더가 그리드 주문(마틴게일, 라이트 마틴게일, 풀 마틴게일 없이)을 쉽고 간단하게 할 수 있도록 도와주는 시스템입니다.
테스트를 통해 설정을 찾아보세요.
기본 설정은 전문가의 작업 방식을 파악하기 위한 것입니다.
전문가는 주문 그리드에 따라 또는 반대 그리드를 만들 수 있습니다.
손실이 큰 경우 전문가가 헤지 모드로 작동하도록 설정할 수 있습니다.
이 시스템은 고위험 전략을 사용합니다. 데모 계좌에서 먼저 테스트하는 것이 좋습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/62248
