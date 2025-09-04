이 전문가는 모든 트레이더가 그리드 주문(마틴게일, 라이트 마틴게일, 풀 마틴게일 없이)을 쉽고 간단하게 할 수 있도록 도와주는 시스템입니다.

테스트를 통해 설정을 찾아보세요.

기본 설정은 전문가의 작업 방식을 파악하기 위한 것입니다.

전문가는 주문 그리드에 따라 또는 반대 그리드를 만들 수 있습니다.

손실이 큰 경우 전문가가 헤지 모드로 작동하도록 설정할 수 있습니다.

이 시스템은 고위험 전략을 사용합니다. 데모 계좌에서 먼저 테스트하는 것이 좋습니다.







