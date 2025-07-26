당사 팬 페이지에 가입하십시오
Beginner indicator MT5 - MetaTrader 5용 지표
초보자 메타 트레이더 지표 - 차트에 로컬 고점과 저점을 그 근처에 빨간색과 파란색 점으로 표시하는 매우 간단한 사용자 지정 지표입니다. 특정 기간의 최고점과 최저점을 분석한 다음 통화쌍이 거래되던 범위와 비교하여 최고점/최저점이 충분히 중요하면 점으로 표시합니다. 이 인디케이터는 자체적으로 다시 그려지므로 점의 위치가 변경될 수 있으므로 거래 신호를 생성하는 데 사용해서는 안 됩니다. MT4 및 MT5 버전의 인디케이터를 모두 사용할 수 있습니다.
입력 매개변수
- AllBars ( 기본값 = 0) - 계산에 사용할 바의 양(0 - 모든 바). 변경할 이유가 없습니다.
- 오차 ( 기본값 = 30) - 최대값과 최소값을 비교하여 유의도를 결정하기 전에 범위에서 잘라낸 백분율의 수입니다. 이 숫자가 높을수록 점의 빈도가 높아집니다.
- 기간 ( 기본값 = 9) - 주어진 순간에 최대값과 최소값이 계산되는 기간입니다. 숫자가 높을수록 더 적은 수의 점이 그려집니다.
이 지표는 실제 거래 신호로 사용할 수 없다는 점을 이해하는 것이 매우 중요합니다. 예를 들어 빨간색 점이 나타날 때 매도하거나 파란색 점이 그려질 때 매수할 수 없으며 결국 손실이 발생합니다. 이 지표는일부 브레이크 아웃 시스템을 거래하거나 자체 지표를 개발하는 경우에만 지원 및 저항 수준을빠르게 찾는 데 사용할 수 있습니다.
매수 신호의 조건은 파란색의 캔들이 형성되는 것이고, 매도 신호의 조건은 빨간색의 캔들이 형성되는 것입니다.FATL
빠른 적응형 추세선 FATL(Fast Adaptive Trend Line)은 저역 통과 디지털 필터 사용을 기반으로 합니다.
BB MACD 메타트레이더 지표 - 기본 MACD(이동평균수렴발산) 지표 변형으로 추세 전환점을 감지하고 현재 추세의 강도를 측정하는 데 도움이 됩니다. 이 인디케이터는 차트의 별도 창에 그려지며 두 개의 선(파란색과 빨간색)과 녹색 또는 자홍색인 점으로 구성됩니다. 점의 색상 변화는 좋은 신호 제공자이며 두 선 사이의 간격 폭은 현재 추세의 강도를 나타냅니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5에서 사용할 수 있습니다.지원 및 저항
프랙탈 표시기를 기반으로 한 지지 및 저항 수준 표시기입니다.