BB MACD 메타트레이더 지표 - 기본 MACD(이동평균수렴발산) 지표 변형으로 추세 전환점을 감지하고 현재 추세의 강도를 측정하는 데 도움이 됩니다. 이 인디케이터는 차트의 별도 창에 그려지며 두 개의 선(파란색과 빨간색)과 녹색 또는 자홍색으로 표시되는 점으로 구성됩니다. 점의 색상 변화는 좋은 신호 제공자이며 두 선 사이의 간격 폭은 현재 추세의 강도를 나타냅니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5에서 사용할 수 있습니다.
입력 매개변수
- FastLen ( 기본값 = 12) - 이 지표의 도트 계산에 사용되는 빠른 이동 평균(가장 낮은 주기를 가진 평균)의 주기입니다.
- SlowLen ( 기본값 = 26) - 이 표시기의 점 계산에 사용되는 느린 이동 평균(가장 높은 주기를 가진 이동 평균)의 주기입니다.
- 길이 ( 기본값 = 10) - 이 표시기의 선 계산에 사용되는 이동 평균 및 표준 편차 표시기의 주기입니다.
- 막대수 ( 기본값 = 400) - 차트에서 이러한 계산을 적용할 최대 막대 수입니다.
- StDv ( 기본값 = 2.5) - 이동 평균과 비교한 계산에서 표준 편차 표시기의 해당 부분에 대한 가중치 배율입니다.
- EnableNativeAlerts ( 기본값 = false) -참이면 BB MACD 색상 변경 시 메타트레이더의 기본 팝업 알림이 사용됩니다.
- EnableSoundAlerts ( 기본값 = false) -참이면 BB MACD 색상 변경 시 소리 알림이 사용됩니다.
- EnableEmailAlerts ( 기본값 = false) -참이면 BB MACD 색상이 변경될 때 메타트레이더의 이메일 알림이 전송됩니다. 이메일은도구->옵션->이메일을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.
- EnablePushAlerts ( 기본값 = false) -참이면 BB MACD 색상이 변경될 때 MetaTrader의 푸시 알림 알림이 장치로 전송됩니다. 알림은도구->옵션->알림을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.
- 사운드 파일 이름 ( 기본값 = "alert.wav") - EnableSoundAlerts가 true로 설정된 경우 알림에서 재생할 사운드 파일 이름입니다.
차트 예시에서 알 수 있듯이 매수 신호는 자홍색 점이 녹색 점으로 바뀌는 경우이고 매도 신호는 녹색 점이 자홍색 점으로 바뀌는 경우입니다. 파란색과 빨간색 선이 모두 넓을 때 거래하는 것이 좋습니다.
