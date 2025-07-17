거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Moving Average based on Heiken-Ashi - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 106
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
특징:
- 모든 심볼에서 작동합니다.
- 인디케이터는 다중 차트주기입니다.
- 상승 및 하락 추세에 색상을 사용하여 실제 시장 추세를 더 잘 시각화합니다.
입력:
- 시간 프레임 - 인디케이터 계산을 위한 시간 프레임을 변경합니다.
- 기간 - MA 기간을 변경합니다.
- 시프트 - MA 시프트를 변경합니다.
- 방법 - MA 방법을 변경합니다.
- 가격 - 가격 유형을 변경합니다.
다음은 5분 차트에서 5분, 10분, 15분 시간대에 대한 3개의 MA의 예입니다.
이 인디케이터는 헤이켄-아시 캔들이 아닌 MA 선만 그리며, 다음은 헤이켄-아시 캔들을 사용한 예시입니다.
이 인디케이터는 하이켄-애시 캔들만 계산하지만, 새로운 OHLC 데이터를 계산하기 위해 CalculateHeikenAshi 내부의 코드를 수정할 수 있습니다.
다음은 하이켄-아시 평활 계산의 예입니다.
하이켄-아시 평활은 보다 안정적인 추세 추종 도구로 스윙 트레이딩 및 필터 항목에 더 적합합니다.
또는 ATR을 사용하여 하이켄-아시 평활법으로 코드를 대체할 수도 있습니다.
하이켄-아시 평활 ATR은 동적 손절/익절 수준을 설정하기 위한 부드러운 기준선을 제공합니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/60537
Blau_HLM의 고점과 저점에 대한 복잡한 모멘텀
윌리엄 블라우의 컴포지트 하이-로우 모멘텀.에르고딕 CSI 오실레이터 Blau_Ergodic_CSI
윌리엄 블라우의 에르고딕 CSI 오실레이터.
Laguerre MT5
라게에르 메타트레이더 보조지표 - 표준 MT4/MT5 보조지표에 의존하지 않는 완전 맞춤형 보조지표입니다. 차트의 별도 창에 가중 추세선을 표시합니다. 간단한 진입 및 청산 신호로 사용할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.Blau_DTI 방향성 추세 지수
윌리엄 블라우의 방향성 추세 지수(DTI).