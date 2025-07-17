특징:

모든 심볼에서 작동합니다.

작동합니다. 인디케이터는 다중 차트주기입니다 .

. 상승 및 하락 추세에 색상을 사용하여 실제 시장 추세를 더 잘 시각화합니다.







입력:

시간 프레임 - 인디케이터 계산을 위한 시간 프레임을 변경합니다.

기간 - MA 기간을 변경합니다.

시프트 - MA 시프트를 변경합니다.

방법 - MA 방법을 변경합니다.

가격 - 가격 유형을 변경합니다.







다음은 5분 차트에서 5분, 10분, 15분 시간대에 대한 3개의 MA의 예입니다.









이 인디케이터는 헤이켄-아시 캔들이 아닌 MA 선만 그리며, 다음은 헤이켄-아시 캔들을 사용한 예시입니다.









이 인디케이터는 하이켄-애시 캔들만 계산하지만, 새로운 OHLC 데이터를 계산하기 위해 CalculateHeikenAshi 내부의 코드를 수정할 수 있습니다.

다음은 하이켄-아시 평활 계산의 예입니다.





하이켄-아시 평활은 보다 안정적인 추세 추종 도구로 스윙 트레이딩 및 필터 항목에 더 적합합니다.





또는 ATR을 사용하여 하이켄-아시 평활법으로 코드를 대체할 수도 있습니다.





하이켄-아시 평활 ATR은 동적 손절/익절 수준을 설정하기 위한 부드러운 기준선을 제공합니다.

