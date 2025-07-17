거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
라게에르 메타트레이더 보조 지표 - 표준 MT4/MT5 보조지표에 의존하지 않는 완전 맞춤형 보조지표입니다. 차트의 별도 창에 가중 추세선을 표시합니다. 간단한 진입 및 청산 신호로 사용할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.
입력 매개변수
- 감마 ( 기본값 = 0.7) - 선의 레벨 계산에 사용되는 승수입니다. 높을수록 선이 더 부드러워집니다.
- 카운트바 ( 기본값 = 950) - 이 인디케이터를 계산할 최대 막대 수입니다. 성능 문제가 발생하지 않는 경우 가능한 한 높게 설정합니다.
