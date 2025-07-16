시장 프로필 메타트레이더 지표 - 시간 경과에 따른 가격 밀도를 보여줄 수 있는 고전적인 시장 프로필 구현으로 주어진 거래 세션의 가장 중요한 가격 수준, 가치 영역 및 제어 값을 간략하게 설명합니다. 이 인디케이터는 M1에서 D1 사이의 차트주기에 연결할 수 있으며 일간, 주간, 월간 또는 일중 세션에 대한 시장 프로필을 표시합니다. 주기가 짧을수록 정확도가 높습니다. 가시성을 높이려면 더 높은 주기를 사용하는 것이 좋습니다. 자유 그리기 사각형 세션을 사용하여 원하는 주기로 사용자 지정 시장 프로필을 만들 수도 있습니다. 프로필의 블록을 그리는 데 6가지 색 구성표를 사용할 수 있습니다. 프로필을 일반 색상 히스토그램으로 그릴 수도 있습니다. 또는 강세/약세 막대를 기준으로 프로필의 색상을 선택할 수도 있습니다. 이 지표는 베어 프라이스 액션을 기반으로 하며 표준 지표를 사용하지 않습니다. 메타트레이더 4, 메타트레이더 5에서 사용할 수 있습니다.





입력 매개변수

기본

세션 ( 기본값 = 매일) - 시장 프로필의 거래 세션입니다: 일간, 주간, 월간, 일중, 직사각형. 직사각형 세션이 계산되려면 이름이MPR로 시작하는 직사각형 차트 개체가 차트에 추가되어야 합니다. 키보드에서 'r'을 누르면 적절한 이름의 직사각형 개체가 자동으로 추가됩니다.

시작 날짜 ( 기본값 = __DATE__) - 시작 날짜가 거짓이면 표시기는 이 날짜부터 프로파일을 그리기 시작합니다. 과거로 그려집니다. 예를 들어 2018-01-20으로 설정하고 SessionsToCount가 2인 경우 2018-01-20 및 2018-01-19에 대한 프로필을 그립니다.

StartFromCurrentSession ( 기본값 = true) -참이면 표시기가 오늘부터 그리기 시작하고, 그렇지 않으면 StartFromDate에 지정된 날짜부터 그립니다.

SessionsToCount ( 기본값 = 2) - 시장 프로필을 그릴 거래 세션 수입니다.

원활한 스크롤 모드 ( 기본값 = 거짓) -참이면 StartFromDate 및 StartFromCurrentSession 매개 변수가 무시되고 현재 차트 위치의 가장 오른쪽 막대에서부터 세션이 계산되어 표시됩니다. 이렇게 하면 시간을 무한대로 뒤로 스크롤하여 과거 세션을 볼 수 있습니다.

EnableDevelopingPOC ( 기본값 = false) -참이면 여러 개의 수평선이 그려져 세션을 통해 제어점이 어떻게 발전했는지를 나타냅니다.

EnableDevelopingVAHVAL ( 기본값 = false) -참이면 여러 개의 수평선이 그려져 세션 동안 Value Area High 및 Value Area Low가 어떻게 발전했는지를 나타냅니다.

기본값 = false) -참이면 여러 개의 수평선이 그려져 세션 동안 Value Area High 및 Value Area Low가 어떻게 발전했는지를 나타냅니다. ValueAreaPercentage ( 기본값 = 70) - 가치 영역에 포함할 세션의 TPO 점유율 백분율입니다.







