시장 프로필 메타트레이더 지표 - 시간 경과에 따른 가격 밀도를 보여줄 수 있는 고전적인 시장 프로필 구현으로 주어진 거래 세션의 가장 중요한 가격 수준, 가치 영역 및 제어 값을 간략하게 설명합니다. 이 인디케이터는 M1에서 D1 사이의 차트주기에 연결할 수 있으며 일간, 주간, 월간 또는 일중 세션에 대한 시장 프로필을 표시합니다. 주기가 짧을수록 정확도가 높습니다. 가시성을 높이려면 더 높은 주기를 사용하는 것이 좋습니다. 자유 그리기 사각형 세션을 사용하여 원하는 주기로 사용자 지정 시장 프로필을 만들 수도 있습니다. 프로필의 블록을 그리는 데 6가지 색 구성표를 사용할 수 있습니다. 프로필을 일반 색상 히스토그램으로 그릴 수도 있습니다. 또는 강세/약세 막대를 기준으로 프로필의 색상을 선택할 수도 있습니다. 이 지표는 베어 프라이스 액션을 기반으로 하며 표준 지표를 사용하지 않습니다. 메타트레이더 4, 메타트레이더 5에서 사용할 수 있습니다.

