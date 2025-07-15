머레이 수학 라인 X 메타트레이더 보조 지표 - 지지 , 저항, 피봇 라인으로 거래하는 방법을 아는 모든 트레이더에게 도움이 되는 피봇 라인 보조지표입니다. 기본 차트에 8개의 기본 라인(5개 추가)을 표시하여 매도, 매수, 포지션 청산을 위한 최적의 지점을 찾는 데 도움을 줍니다. 이 인디케이터는 캔들이 피벗 라인 중 하나를 돌파한 후 닫힐 때 알림을 보낼 수 있습니다. 이 보조지표는 MT4 및 MT5 플랫폼용을 다운로드할 수 있습니다.

입력 매개변수

기간 ( 기본값 = 64) - 막대 또는 다른 상위 차트주기( UpperTimeFrame 입력을 통해 설정)의 기간으로, 이를 기준으로 선이 계산됩니다. 숫자가 낮을수록 더 최신이지만 덜 정확한 계산이 이루어집니다.

UpperTimeframe ( 기본값 = PERIOD_D1) - 기본 기간으로, 현재 기간과 다른 경우 인디케이터는Period × UpperTimeframe 기간을 사용하여 라인을 계산합니다. 그렇지 않으면 인디케이터는 현재 차트 막대의 주기를 사용하여 선을 계산합니다.

StepBack ( 기본값 = 0) - 선 계산을 위한 뒤로 이동(현재 막대 또는 상위 기간 수)을 지정합니다.

LabelSide ( 기본값 = 왼쪽) - 선 레이블을 표시할 화면의 측면입니다.오른쪽을 선택하면 차트가 왼쪽으로 이동하고, 그렇지 않으면 레이블을 볼 수 없습니다.

[N]/8 색상 - 인디케이터 선의 색상입니다.

[N]/8 너비 - 인디케이터 선의 너비입니다.

MarkColor ( 기본값 = clrBlue) - 마지막으로 계산된 막대 화살표의 색상입니다.

마크 번호 ( 기본값 = 217) - 마지막으로 계산된 막대의 화살표에 대한 화살표 코드입니다.

FontFace ( 기본값 = "Verdana") - 표시에 사용할 서체입니다.

FontSize ( 기본값 = 10) - 표시에 사용할 글꼴 크기입니다.

ObjectPrefix ( 기본값 = "MML-") - 다른 인디케이터와의 호환성을 위한 차트 개체의 접두사입니다.

트리거 캔들 ( 기본값 = 이전) - 알림을 발행할 캔들:이전 - 가장 최근에 마감된 캔들 또는현재 - 아직 마감되지 않은 캔들.

NativeAlerts ( 기본값 = false) -참이면 신호가 나타날 때 기본 메타트레이더 팝업 알림이 사용됩니다. cTrader에는 없습니다.

이메일 알림 ( 기본값 = false) -참이면 신호가 나타나면 이메일 메시지가 전송됩니다. 이메일은도구->옵션->이메일을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.

알림 알림 ( 기본값 = false) -참이면 신호가 나타나면 이메일 메시지가 전송됩니다. 알림은도구->옵션->알림을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.

0/8P 및 8/8P 선은 최고의 저항선이자 지지선이며 끊어지기 매우 어렵습니다. 1/8P 및 7/8P 선은 약한 지지선과 저항선이지만 가격이 그 근처에서 멈추면 반전되어 방향이 바뀔 가능성이 높습니다. 2/8P와 6/8P 선은 강력한 반전 포인트입니다. 3/8P와 5/8P는 각각 평균 거래 범위의 하단 및 상단으로, 가격이 이 범위를 빠르게 돌파하거나 오랫동안 이 범위 안에 머물 가능성이 매우 높습니다. 4/8P는 주요 지지선이자 저항선으로, 가격이 이 선을 넘으면 매도 또는 매수하여 높은 확률로 거래할 수 있습니다. 파란색 화살표는 최종 계산된 막대를 표시합니다.



