지표

워터마크 - MetaTrader 5용 지표

Gustavo Franthesco Kerntopf | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
177
평가:
(5)
게시됨:
Watermark.mq5 (12.1 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

주요 기능

1. 동적 워터마킹

  • 현재 심볼 (예: EURUSD)과 활성 차트주기 (예: M15)를 자동으로 표시합니다.
  • 자산에 대한 설명을 표시합니다(예: "EURUSD - 유로 대 미국 달러" 또는 "XAUUSD - 금").
  • 시각적 분석을 방해하지 않고 차트에 완전히 표시됩니다.

2. 반응형 디자인

  • 화면 해상도에 비례하여 글꼴 크기를 조정합니다.
  • 차트 크기가 조정된 후에도 중앙 요소를 다시 배치합니다.
  • 모든 메타트레이더 5 창 크기에서 작동합니다.

3 간단한 사용자 지정

  • 워터마크 색상 : RGBA로 설정하여 투명도와 톤을 조정합니다.
  • 글꼴 크기 : 입력 매개변수(InputFontSize)를 통해 구성할 수 있습니다.

4 . 가볍고 효율적인

  • 버퍼나 테크니컬 플롯을 사용하지 않습니다.
  • MT5 터미널 리소스를 거의 사용하지 않습니다.
  • 깔끔하고 모듈식 코드, 통합 또는 조정이 용이합니다.

5. 완벽한 호환성

  • 통화쌍
  • 지수
  • 원자재(금, 은 등)
  • 선물 계약
  • 주식



    MetaQuotes Ltd에서 포르투갈어로 번역함.
    원본 기고글: https://www.mql5.com/pt/code/59930

