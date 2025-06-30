거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
주요 기능
1. 동적 워터마킹
- 현재 심볼 (예: EURUSD)과 활성 차트주기 (예: M15)를 자동으로 표시합니다.
- 자산에 대한 설명을 표시합니다(예: "EURUSD - 유로 대 미국 달러" 또는 "XAUUSD - 금").
- 시각적 분석을 방해하지 않고 차트에 완전히 표시됩니다.
2. 반응형 디자인
- 화면 해상도에 비례하여 글꼴 크기를 조정합니다.
- 차트 크기가 조정된 후에도 중앙 요소를 다시 배치합니다.
- 모든 메타트레이더 5 창 크기에서 작동합니다.
3 간단한 사용자 지정
- 워터마크 색상 : RGBA로 설정하여 투명도와 톤을 조정합니다.
- 글꼴 크기 : 입력 매개변수(InputFontSize)를 통해 구성할 수 있습니다.
4 . 가볍고 효율적인
- 버퍼나 테크니컬 플롯을 사용하지 않습니다.
- MT5 터미널 리소스를 거의 사용하지 않습니다.
- 깔끔하고 모듈식 코드, 통합 또는 조정이 용이합니다.
5. 완벽한 호환성
- 통화쌍
- 지수
- 원자재(금, 은 등)
- 선물 계약
- 주식
MetaQuotes Ltd에서 포르투갈어로 번역함.
원본 기고글: https://www.mql5.com/pt/code/59930
