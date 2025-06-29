거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
Trade Assistant MT5 - MetaTrader 5용 지표
트레이딩 도우미 메타트레이더 보조지표 - 스토캐스틱 오실레이터, RSI ( 상대강도지수), CCI ( 원자재 채널 지수)의 세 가지 표준 지표를 기반으로 하는 다중 차트주기 보조지표입니다. M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 차트주기에 대한 현재 추세 방향을 표시합니다. 이러한 지표를 따라가면 모든 중요한 주기에 걸쳐 추세를 명확하게 파악할 수 있습니다. 이 지표를 어느 차트주기에 적용하든 상관없습니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5용으로 다운로드할 수 있습니다.
입력 매개변수
- 인디케이터 값을 확인할캔들 ( 기본값 = 이전)은 표시 및 알림 모두에 사용할 수 있습니다.
- 퍼센트K ( 기본값 = 8) - 스토캐스틱 인디케이터의 %K 라인 계산을 위한 막대 단위의 기간입니다.
- 퍼센트D ( 기본값 = 3) - 스토캐스틱 인디케이터의 %D 라인을 계산하기 위한 막대 단위의 기간입니다.
- Slowing ( 기본값 = 3) - 스토캐스틱 인디케이터의 느려짐을 위한 값입니다.
- RSIP1 ( 기본값 = 14) - 첫 번째 RSI(빠른)의 주기입니다.
- RSIP2 ( 기본값 = 70) - 두 번째 RSI(느림)의 주기입니다.
- 활성화 ( 기본값 = 거짓/참) -참이면 트레이딩 도우미가 지정된 기간 동안 신호를 계산하여 표시합니다.
- 활성화(기본값 = 거짓 ) -참이면 일부 차트주기에 신호가 겹칠 때 기본 메타트레이더 팝업 알림이 사용됩니다.
- EnableEmailAlerts ( 기본값 = false) -참이면 일부 차트주기에 신호가 합쳐질 때 이메일 메시지가 전송됩니다. 이메일은 메타트레이더에서도구->옵션->이메일을 통해 올바르게 구성해야 합니다.
- 푸시 알림 활성화 ( 기본값 = 거짓) -참이면 일부 차트주기에 신호가 겹칠 때 이메일 메시지가 전송됩니다. 알림은 메타트레이더에서도구->옵션->알림을 통해 올바르게 구성해야 합니다.
- 기타 매개변수 - 추세 방향 화살표 및 색상에 대한 기호 코드.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/55521
