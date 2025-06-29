이 EA는 이동평균 및 스토캐스틱 오실레이터 지표의 신호를 사용하여 시장 추세를 자동으로 따르도록 설계되었습니다. EA는 MA 크로스오버를 활용해 매수 및 매도 신호를 감지하고 스토캐스틱으로 추세를 확인합니다. 또한 EA는 추세장에서 트레이딩 효과를 높이기 위해 이익실현, 손절, 로트 크기 2배 설정 등 자동 포지션 관리 기능이 포함되어 있습니다.

트레이딩 패널 e인트레이드패널. 표준 주문 개시 창에 대한 대안. 약간 확장된 기능 및 기타 추가 기능으로 가능한 최소 크기입니다.