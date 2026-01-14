GetExtremums() 함수는 특정 기록 구간에서 극값을 검색하도록 설계되었습니다. 검색 알고리즘은 FastZZ 인디케이터에서 사용되는 것과 유사하며, 최소 가격 변동인 극값을 결정하는 데 단 하나의 매개변수만 사용됩니다.



int GetExtremums( double range, MqlRates &rates[], dextremum &ge[], int total= 0 )

이중 범위 - 극한값을 결정하기 위한 최소 가격 변동입니다;

- 극한값을 결정하기 위한 최소 가격 변동입니다; MqlRates &rates[] - 시세 배열;

- 시세 배열; dextremum &ge[] - 발견된 극값이 순차적으로 저장되는 배열로, 첫 번째 요소(인덱스 0)는 시간별로 가장 가까운 극값을 포함합니다.

- 발견된 극값이 순차적으로 저장되는 배열로, 첫 번째 요소(인덱스 0)는 시간별로 가장 가까운 극값을 포함합니다. int total - 극한값 검색 횟수 제한. 기본적으로 (총합==0) 모든 극값이 검색됩니다.

극값 배열의 요소 수입니다.

매개변수반환된 값입니다:

극값을 설명하는 데는 다음 구조가 사용됩니다.

struct dextremum { int type; datetime time; double value ; };





GetExtremums() 사용 예시.