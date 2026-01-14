거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
GetExtremums() 함수는 특정 기록 구간에서 극값을 검색하도록 설계되었습니다. 검색 알고리즘은 FastZZ 인디케이터에서 사용되는 것과 유사하며, 최소 가격 변동인 극값을 결정하는 데 단 하나의 매개변수만 사용됩니다.
int GetExtremums(double range, //최소 가격 변경 MqlRates &rates[], //역사 따옴표 배열 dextremum &ge[], //반환된 극한값 배열 int total=0) //필요한 숫자 극한값 또는 모든 극한값에 대해 0매개변수
- 이중 범위 - 극한값을 결정하기 위한 최소 가격 변동입니다;
- MqlRates &rates[] - 시세 배열;
- dextremum &ge[] - 발견된 극값이 순차적으로 저장되는 배열로, 첫 번째 요소(인덱스 0)는 시간별로 가장 가까운 극값을 포함합니다.
- int total - 극한값 검색 횟수 제한. 기본적으로 (총합==0) 모든 극값이 검색됩니다.
- 극값 배열의 요소 수입니다.
극값을 설명하는 데는 다음 구조가 사용됩니다.
struct dextremum //설명 극단 { int type; //1 - 들여다보기, -1 - 내려보기 datetime time; double value; };
GetExtremums() 사용 예시.
#include <GetExtremums.mqh> //---- void OnStart() { MqlRates rt[]; dextremum zz[]; CopyRates(_Symbol,_Period,TimeCurrent(),100,rt); //첫 번째 변형 - 10개의 극단값을 얻으려면 int cnt=GetExtremums(100*_Point,rt,zz,10); for(int i=0; i<cnt; i++) Print(i,") ",zz[i].time," >> ",zz[i].type==1?"Peek":"Trough","=",zz[i].value); //두 번째 변형 - 모든 극단값을 얻으려면 cnt=GetExtremums(100*_Point,rt,zz); Print("Found ",cnt," extremums"); } //----
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1052
