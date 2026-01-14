코드베이스섹션
GetExtremums - MetaTrader 5용 라이브러리

GetExtremums() 함수는 특정 기록 구간에서 극값을 검색하도록 설계되었습니다. 검색 알고리즘은 FastZZ 인디케이터에서 사용되는 것과 유사하며, 최소 가격 변동인 극값을 결정하는 데 단 하나의 매개변수만 사용됩니다.

int GetExtremums(double range,      //최소 가격 변경
                 MqlRates &rates[], //역사 따옴표 배열
                 dextremum &ge[],  //반환된 극한값 배열
                 int total=0)      //필요한 숫자 극한값 또는 모든 극한값에 대해 0
매개변수
  • 이중 범위 - 극한값을 결정하기 위한 최소 가격 변동입니다;
  • MqlRates &rates[] - 시세 배열;
  • dextremum &ge[] - 발견된 극값이 순차적으로 저장되는 배열로, 첫 번째 요소(인덱스 0)는 시간별로 가장 가까운 극값을 포함합니다.
  • int total - 극한값 검색 횟수 제한. 기본적으로 (총합==0) 모든 극값이 검색됩니다.
반환된 값입니다:
  • 극값 배열의 요소 수입니다.

극값을 설명하는 데는 다음 구조가 사용됩니다.

struct dextremum         //설명 극단
{
   int        type;      //1 - 들여다보기, -1 - 내려보기
   datetime   time;
   double      value;
};


GetExtremums() 사용 예시.

#include <GetExtremums.mqh>
//----
void OnStart()
{
   MqlRates rt[];
   dextremum zz[];
   CopyRates(_Symbol,_Period,TimeCurrent(),100,rt);
   //첫 번째 변형 - 10개의 극단값을 얻으려면
   int cnt=GetExtremums(100*_Point,rt,zz,10);
   for(int i=0; i<cnt; i++)
        Print(i,") ",zz[i].time," >> ",zz[i].type==1?"Peek":"Trough","=",zz[i].value);
   //두 번째 변형 - 모든 극단값을 얻으려면 
   cnt=GetExtremums(100*_Point,rt,zz);
   Print("Found ",cnt," extremums");
}
//----

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1052

