거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Envelopes beginner tutorial By William210 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 6
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
죄송합니다. 이 코드는 더 이상 사용할 수 없으며 코드베이스에서 제거/숨기는 방법을 모릅니다
.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/47436
MA2CCI
두 개의 MA 및 CCI의 전문가 고문TradeChannel
가격 채널 기반 전문가 어드바이저
Horizontal Grid Controller
키이벤트가 있는 수평 그리드 컨트롤러PropGuard MT5 Daily Loss and Max Drawdown Dead-Line Visualizer (Dashboard and Line)
A chart-based risk monitor for prop-firm style rules: draws a live “Dead-Line” price level showing where your Daily Loss Limit or Overall Max Drawdown would be violated, based on equity, open exposure, and optional trailing drawdown.