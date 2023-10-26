Relative Vigor Index로 거래 시스템을 설계하는 방법을 알아보세요

소개

새로운 기술 도구를 자세히 배워보고 이 도구를 사용하여 간단한 거래 시스템을 설계하는 시리즈의 새로운 기사에 오신 것을 환영합니다. 이번에 알아 볼 지표는 RVI(상대 활력 지수) 지표입니다. 우리는 다음 주제를 통해 이 지표에 대해 알아볼 것입니다.

우리는 MQL5(MetaQuotes Language 5) IDE를 사용하여 코드를 작성하고 MetaTrader 5 거래 터미널을 사용하여 거래 시스템을 실행할 것입니다. 초보자로서 코딩 실력을 향상시키고 싶다면 스스로 배운 내용을 적용해 보시기를 권합니다. MetaTrader 5 및 MQL5를 다운로드하고 사용하는 방법을 모르는 경우 이전 기사에서MetaEditor에서 MQL5 코드 작성하기란 글을 읽어보세요.

언급된 모든 전략은 교육의 목적으로만 사용되며 최적화가 필요합니다. 이 기사의 주요 목표는 교육의 목적이며 간단한 전략을 통해 그 뒤에 있는 주요 개념을 배우는 것입니다. 따라서 여러분은 실제 계좌에서 사용하기 전에 테스트하여 거래에 유용한지 확인해야 합니다.

면책: 여기의 모든 정보는 정보 제공의 목적으로만 '있는 그대로' 제공되며 거래의 목적이나 조언을 위해 준비된 것이 아닙니다. 여기의 정보는 어떤 종류의 결과도 보장하지 않습니다. 귀하의 거래 계정에서 이들 자료를 사용하기로 한 경우 귀하는 이에 대한 위험을 감수해야 하며 이에 대한 책임은 귀하에게만 있습니다.





상대 활력 지수 정의

이번 주제에서는 RVI(Relative Vigor Index)가 무엇인지 자세히 알아보겠습니다. RVI는 모멘텀 및 오실레이터 기술 지표입니다. 이 지표는 종가를 시가와 비교하여 추세의 강도를 측정합니다. 상승 추세에서는 종가가 시가보다 높게 마감되지만 하락 추세에서는 종가가 시가보다 낮게 마감됩니다. 또한 결과는 단순이동평균을 이용하여 평활화 한 것입니다. 이 RVI 지표는 지표 원래의 특성대로 기간별로 보는 것 보다는 추세 시장에서 더 나은 성과를 보이고 있습니다. RVI의 계산은 스토캐스틱 오실레이터와 유사하지만 RVI는 종가를 시가와 비교하고 스토캐스틱 오실레이터는 특정 기간 동안의 종가를 가격 범위와 비교한다는 차이점이 있습니다. RVI를 수동으로 계산하려면 다음 단계를 통해 할 수 있습니다.

RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)

여기서:

CLOSE = 종가

OPEN = 시가

HIGH = 고가

LOW = 저가

그러나 일반적으로 우리가 사용하는 RVI는 계산 시 서로 다른 구성요소를 갖는 두 개의 선으로 나타나며 이를 계산하는 방법은 다음과 같습니다.

1- 첫 번째 라인 계산:

분자 계산:

MovAverage = (CLOSE-OPEN) + 2 * (CLOSE-1 - OPEN-1) + 2 * (CLOSE-2 - OPEN-2) + (CLOSE-3 - OPEN-3)

여기서:

CLOSE = 현재 종가

CLOSE 1, CLOSE 2, CLOSE 3 = 1, 2, 3기간 전의 종가

OPEN = 현재 시가

OPEN 1, OPEN 2, OPEN 3 = 1, 2, 3기간 전의 시가

분모 계산:

RangeAverage = (HIGH-LOW) + 2 x (HIGH-1 - LOW-1) + 2 x (HIGH-2 - LOW-2) + (HIGH-3 - LOW-3)

여기서:

HIGH = 마지막 최고 가격

HIGH, HIGH 2, HIGH 3 = 1, 2, 3 기간 전의 마지막 최고 가격

LOW = 마지막 최소 가격

LOW 1, LOW 2, LOW 3 = 1, 2, 3 기간 전의 마지막 최소 가격

다음과 같이 평균의 합을 계산합니다:

2- 두 번째 라인 계산:

RVIsignal = (RVIaverage + 2 * RVIaverage-1 + 2 * RVIaverage-2 + RVIaverage-3)/6

이제 우리는 지표를 수동으로 계산하는 방법을 배우고 지표 뒤에 숨은 주요 개념을 알아보았습니다. 그러나 이러한 계산은 MetaTrader 5 거래 터미널에서 계산되기 때문에 수동으로 할 필요가 없으며 우리는 사용 가능한 지표에서 선택하기만 하면 됩니다. . 지표를 차트에 삽입하는 방법은 다음과 같습니다:

MetaTrader 5 터미널을 여는 동안 --> 삽입 --> 지표 --> 오실레이터 --> 상대 활력 지수

Relative Vigor Index를 누르면 다음과 같은 매개변수 창이 표시됩니다.

1- 기간을 결정합니다.

2- RVI 라인의 색상을 결정합니다.

3- RVI 라인의 스타일을 결정합니다.

4- RVI 라인의 두께를 결정합니다.

5- 시그널 라인의 색상을 결정합니다.

6- 시그널 라인의 스타일을 결정합니다.

7- 시그널 라인의 두께를 결정합니다.

모든 매개변수를 결정하면 지표가 다음과 같이 부착되어 있음을 알 수 있습니다.

이전 차트에서 볼 수 있듯이 RVI 지표가 차트에 첨부되었고 0 레벨을 중심으로 진동하는 두 개의 선이 있는 것을 볼 수 있습니다.





상대 활력 지수 전략

이제 RVI의 기본 개념을 익히고 간단한 전략을 통해 기본 개념을 바탕으로 어떻게 활용하는지 배워보겠습니다. 여기서 다시 확인해야 할 것은 실제 계정에서 사용하기 전에 전략을 테스트하여 그것이 거래에 적합하고 수익성이 있는지 확인해야 한다는 것입니다. 여기서 주요 개념은 교육의 목적으로만 간단한 전략을 공유하는 것이며 최적화가 필요할 수 있다는 것은 당연한 사실입니다.

전략 1: RVI 교차 - 상승 추세:

이 전략을 바탕으로 우리는 특정 조건에 따른 상승 추세에서 매수 및 청산 신호를 얻어야 합니다. RVI 현재 값과 RVI 시그널 라인의 현재 값이 0 레벨보다 크고 동시에 RVI 현재 값이 RVI 시그널 라인의 현재 값보다 큰 경우 이는 매수 신호가 됩니다. 반대로 RVI 현재 값과 RVI 시그널 라인의 현재 값이 0 레벨 미만인 동시에 RVI 현재 값이 RVI 시그널 라인의 현재 값보다 낮은 경우 이는 청산 신호가 됩니다.

간단히 하면,

RVI 값 > 0 및 RVI 시그널 라인의 값 > 0 및 RVI 값 > RVI 시그널 라인의 값 --> 매수 RVI 값 < 0 및 RVI 시그널 라인의 값 < 0 및 RVI 값 < RVI 시그널 라인의 값 --> 청산

전략 2: RVI 교차 - 하락 추세:

이 전략을 바탕으로 매도 및 커버 시그널을 확보해야 하며 앞서 살펴본 RVI 크로스오버 - 상승 추세 전략과 반대되는 시그널을 얻어야 합니다. RVI 현재 값과 RVI 시그널 라인의 현재 값이 0 레벨보다 낮으면서 RVI 현재 값이 RVI 시그널 라인의 현재 값보다 낮은 경우 이는 매도 신호가 됩니다. 반대로 RVI 현재 값과 RVI 신호 현재 값이 0 레벨보다 높은 동시에 RVI 현재 값이 RVI 시그널 라인의 현재 값보다 높을 경우 이는 커버 신호가 됩니다.

간단히 하면,

RVI 값 < 0 및 RVI 시그널 라인 값 < 0 및 RVI 값 < RVI 시그널 라인 값 --> 매도 RVI 값 > 0 및 RVI 시그널 라인 값 > 0 및 RVI 값 > RVI 시그널 라인 값 --> 커버

전략 3: RVI 및 MA 교차:

이 전략을 바탕으로 우리는 종가가 100일 이동평균보다 높은 동시에 현재 RVI 값이 현재 RVI 시그널 라인의 값보다 클 때 매수 신호를 얻어야 합니다. 다른 시나리오에서는 종가가 100일 이동평균보다 낮고 동시에 현재 RVI 값이 현재 RVI 시그널 라인의 값보다 낮을 때 매도 신호를 얻어야 합니다.

간단히 하면,

종가 >100- 이동평균 및 RVI 값 > RVI 시그널 라인 값 --> 매수 종가 <100- 이동평균 및 RVI 값 < RVI 시그널 라인 값 --> 매도





상대 활력 지수 전략 청사진

살펴본 전략을 통해 RVI를 어떻게 사용할 수 있는지 알아보고 원활한 거래 시스템을 구축하는 데 도움이 되는 각 전략에 대한 단계별 청사진을 작성해 보겠습니다.

전략 1: RVI 교차 - 상승 추세:

이 전략에 따르면 우리는 다음과 같은 값을 지속적으로 확인하여 상승 추세 동안 매수 및 청산 신호를 제공하는 거래 시스템을 만들어야 합니다.

현재 RVI 값

현재 RVI 시그널 라인 값

RVI 지표의 0 레벨

현재 RVI 값이 0 레벨보다 크고 현재 RVI 시그널 라인의 값이 0 레벨보다 크고 현재 RVI 값이 현재 RVI 시그널 라인의 값보다 큰 경우 거래 시스템에서 다음 값을 코멘트로 차트에 반환해야 합니다.

매수 신호.

상대 활력 지수 값

RVI 시그널 라인의 값

다른 시나리오에서는 현재 RVI 값이 0 레벨보다 낮고 현재 RVI 시그널 라인의 값이 0 레벨보다 낮으며 현재 RVI 값이 현재 RVI 시그널 라인의 값보다 낮은 경우 거래 시스템이 차트에 코멘트로 다음의 값을 반환해야 합니다.

청산 신호

상대 활력 지수 값

RVI 시그널 라인의 값

다음은 이 전략의 단계별 청사진입니다.





전략 2: RVI 교차 - 하락 추세:

이 전략에 따르면 이전 전략과 동일한 값을 지속적으로 확인하여 하락세 동안 매도 및 커버 신호를 제공할 수 있는 거래 시스템을 만들어야 합니다.

현재 RVI 값

현재 RVI 시그널 라인 값

RVI 지표의 0 레벨

그러나 원하는 신호에 따라 조건이 약간 다를 수 있습니다. 현재 RVI 값이 0 레벨보다 낮고 동시에 현재 RVI 시그널 라인의 값이 0 레벨보다 낮으며 RVI 값이 RVI 시그널 라인의 값보다 낮은 경우 거래 시스템에서 다음 값을 차트에 코멘트로 반환해야 합니다.

매도 신호

상대 활력 지수 값

RVI 시그널 라인의 값

반면, 현재 RVI 값이 0 레벨보다 높으면 현재 RVI 시그널 값이 0 레벨보다 높은 동시에 RVI 값이 RVI 시그널 라인의 값보다 높으면 차트에 코멘트로 다음과 같은 값을 반환하는 거래 시스템이 필요합니다:

커버

상대 활력 지수 값

RVI 시그널 라인의 값

다음은 이 거래 시스템의 청사진입니다:





전략 3: RVI & MA 교차

이 전략에 따르면 우리는 다음과 같은 값을 지속적으로 확인하는 거래 시스템을 통해 매수 및 매도 신호를 받을 수 있어야 합니다.

종가

100일 이동평균(MA)

현재 RVI 값

현재 RVI 시그널 라인 값

종가가 100일 MA보다 높고 현재 RVI 값이 현재 RVI 시그널 값보다 높은 경우 거래 시스템에서 차트에 코멘트로 다음 값을 반환해야 합니다.

매수 신호.

종가

MA 값

상대 활력 지수 값

RVI 시그널 라인의 값

반면 종가가 100일 MA보다 낮고 현재 RVI 값이 현재 RVI 시그널 라인 값보다 낮은 경우 거래 시스템은 차트에 코멘트로 다음의 값을 반환해야 합니다.

매도 신호

종가

MA 값

상대 활력 지수 값

RVI 시그널 라인의 값

다음은 이 전략의 청사진입니다:

상대 활력 지수 거래 시스템

간단한 전략을 통해 RVI를 사용하는 방법을 배우고 각 전략에 대한 단계별 청사진을 작성해 보면 거래 시스템을 구축하는 데 도움을 줍니다. 이제 언급된 각 전략에 대한 거래 시스템을 만들겠습니다. 먼저 현재 RVI 값을 차트의 코멘트로 반환하는 간단한 거래 시스템을 만들어 보겠습니다. 다음은 이 거래 시스템을 만드는 단계별 코드입니다.

double 함수를 사용하여 RVI 및 RVI 시그널에 대한 두 개의 배열 만들기:

double rviArray[]; double rviSignalArray[];

"ArraySetAsSeries" 함수를 사용하여 부울 값인 true 또는 false를 반환하도록 AS_SERIES 플래그를 배열로 설정합니다.

ArraySetAsSeries (rviArray, true ); ArraySetAsSeries (rviSignalArray, true );

Relative Vigor Index 지표의 핸들을 반환하는 "iRVI" 함수를 사용하여 RVI를 정의합니다. 매개변수는 다음과 같습니다:

심볼: 심볼의 이름을 결정하기 위해 (_Symbol)을 사용하여 현재 심볼에 적용합니다.

기간: 사용 가능한 기간을 설정하려면 (_period)을 사용하여 현재 기간에 적용합니다.

ma_period: 평균할 기간을 설정하려면 (10)을 사용합니다.

int rviDef = iRVI ( _Symbol , _Period , 10 );

"CopyBuffer" 함수를 사용하여 RVI 지표의 버퍼에서 데이터를 가져옵니다. 매개변수는 다음과 같습니다:

Indicator_handle: 사전 정의된 지표 핸들의 (rviDef, rviDef)를 사용합니다.

buffer_num: 지표 버퍼의 번호를 결정하기 위해 (0, 1)을 사용합니다.

start_pos: 시작 위치를 결정하기 위해 (0, 0)을 사용합니다.

count: 복사할 양을 결정하기 위해 (3, 3)을 사용합니다.

buffer[]: 복사할 대상 배열을 결정하기 위해 (rviArray, rviSignalArray)를 사용합니다.

CopyBuffer (rviDef, 0 , 0 , 3 ,rviArray); CopyBuffer (rviDef, 1 , 0 , 3 ,rviSignalArray);

"NormalizeDouble" 함수를 사용하여 RVI 및 RVI 신호의 값을 정의하여 double 유형의 값을 반환합니다. 매개변수는 다음과 같습니다:

value: 정규화된 숫자를 결정합니다. (rviArray[0], rviSignalArray[0])을 사용하겠습니다.

digits: 소수점 이하 자릿수를 결정합니다. (3)을 사용하겠습니다.

double rviVal = NormalizeDouble (rviArray[ 0 ], 3 ); double rviSignalVal = NormalizeDouble (rviSignalArray[ 0 ], 3 );

"comment" 함수를 사용하여 현재 RVI 지표의 값을 차트에 주석으로 반환합니다.

Comment ( "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal);

전체 코드는 다음과 같습니다.

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double rviArray[]; double rviSignalArray[]; ArraySetAsSeries (rviArray, true ); ArraySetAsSeries (rviSignalArray, true ); int rviDef = iRVI ( _Symbol , _Period , 10 ); CopyBuffer (rviDef, 0 , 0 , 3 ,rviArray); CopyBuffer (rviDef, 1 , 0 , 3 ,rviSignalArray); double rviVal = NormalizeDouble (rviArray[ 0 ], 3 ); double rviSignalVal = NormalizeDouble (rviSignalArray[ 0 ], 3 ); Comment ( "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); }

이 코드를 컴파일하면 내비게이터 창에서 다음과 같은 EA를 찾을 수 있습니다:

EA를 더블클릭하여 트레이딩 터미널에서 실행하면 다음과 같은 EA 창이 나타납니다.

"알고 거래 허용" 옆을 체크한 후 "확인"을 누르면 다음과 같이 EA가 차트에 첨부된 것을 확인할 수 있습니다.

이제 이 거래 시스템을 기반으로 생성된 신호를 얻을 준비가 되었습니다. 이후 우리는 다음과 같은 신호를 받게 됩니다.

차트의 왼쪽 상단에서 볼 수 있듯이 현재 RVI 값에 대한 코멘트가 있습니다.

전략 1: RVI 교차 - 상승 추세:

다음은 이 전략을 기반으로 트레이딩 시스템을 만드는 전체 코드입니다:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double rviArray[]; double rviSignalArray[]; ArraySetAsSeries (rviArray, true ); ArraySetAsSeries (rviSignalArray, true ); int rviDef = iRVI ( _Symbol , _Period , 10 ); CopyBuffer (rviDef, 0 , 0 , 3 ,rviArray); CopyBuffer (rviDef, 1 , 0 , 3 ,rviSignalArray); double rviVal = NormalizeDouble (rviArray[ 0 ], 3 ); double rviSignalVal = NormalizeDouble (rviSignalArray[ 0 ], 3 ); if (rviVal> 0 && rviSignalVal> 0 && rviVal>rviSignalVal) { Comment ( "Buy Signal" , "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); } if (rviVal< 0 && rviSignalVal< 0 && rviVal<rviSignalVal) { Comment ( "Close" , "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); } }

이 코드의 차이점.

전략의 조건:

매수 신호의 경우

if (rviVal> 0 && rviSignalVal> 0 && rviVal>rviSignalVal) { Comment ( "Buy Signal" , "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); }

청산의 경우

if (rviVal< 0 && rviSignalVal< 0 && rviVal<rviSignalVal) { Comment ( "Close" , "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); }

이 코드를 컴파일하여 트레이딩 터미널에 실행하면 다음과 같이 EA가 차트에 첨부된 것을 확인할 수 있습니다.

그러면 우리는 다음과 같이 이 거래 시스템을 기반으로 원하는 신호를 얻을 수 있습니다.

매수 신호인 경우:





왼쪽 상단의 차트에서 볼 수 있듯이 다음의 값들이 나타난 신호를 수신했습니다.

매수 신호.

상대 활력 지수 값

RVI 시그널 값

청산 신호의 경우:

왼쪽 상단의 차트에서 볼 수 있듯이 다음의 값들이 나타난 신호를 수신했습니다.

종가

상대 활력 지수 값

RVI 시그널 값

이 신호는 앞서 살펴본 우리의 거래 전략 및 상승 추세 중이란 조건을 기반으로 해서 우리가 예상한 신호와 동일하다는 것이 분명합니다.

전략 2: RVI 교차 - 하락 추세:

다음은 이 거래 전략을 위한 거래 시스템을 생성하는 전체 코드입니다.

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double rviArray[]; double rviSignalArray[]; ArraySetAsSeries (rviArray, true ); ArraySetAsSeries (rviSignalArray, true ); int rviDef = iRVI ( _Symbol , _Period , 10 ); CopyBuffer (rviDef, 0 , 0 , 3 ,rviArray); CopyBuffer (rviDef, 1 , 0 , 3 ,rviSignalArray); double rviVal = NormalizeDouble (rviArray[ 0 ], 3 ); double rviSignalVal = NormalizeDouble (rviSignalArray[ 0 ], 3 ); if (rviVal< 0 && rviSignalVal< 0 && rviVal<rviSignalVal) { Comment ( "Short Signal" , "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); } if (rviVal> 0 && rviSignalVal> 0 && rviVal>rviSignalVal) { Comment ( "Cover" , "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); } }

이 코드의 차이점.

전략의 조건:

매도 신호의 경우

if (rviVal< 0 && rviSignalVal< 0 && rviVal<rviSignalVal) { Comment ( "Short Signal" , "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); }

커버의 경우

if (rviVal> 0 && rviSignalVal> 0 && rviVal>rviSignalVal) { Comment ( "Cover" , "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); }

이전에 배운 것과 동일하게 이 코드를 컴파일하고 실행해 보면 다음과 같이 Expert가 차트에 첨부되어 있는 것을 볼 수 있습니다.

이제 우리는 이 전략과 트레이딩 시스템을 기반으로 신호를 받을 준비가 되었습니다. 다음은 테스트에서 얻은 신호의 예입니다.

매도 신호의 경우:

왼쪽 상단의 차트에서 볼 수 있듯이 다음의 값들이 나타난 신호를 수신했습니다.

매도 신호

상대 활력 지수 값

RVI 시그널 값

커버의 경우:

보시다시피 다음과 같은 값들의 신호를 얻었습니다.

커버

상대 활력 지수 값

RVI 시그널 값

이렇게 우리는 하락세 동안 신호를 생성하기 위해 RVI 교차 - 하락세 전략을 기반으로 거래 시스템을 만들었습니다.

전략 3: RVI & MA 교차:

다음은 이 거래 전략을 위한 거래 시스템을 생성하는 전체 코드입니다.

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { MqlRates pArray[]; double maArray[]; double rviArray[]; double rviSignalArray[]; int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 1 ,pArray); ArraySetAsSeries (maArray, true ); ArraySetAsSeries (rviArray, true ); ArraySetAsSeries (rviSignalArray, true ); int rviDef = iRVI ( _Symbol , _Period , 10 ); int maDef = iMA ( _Symbol , _Period , 100 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (rviDef, 0 , 0 , 3 ,rviArray); CopyBuffer (rviDef, 1 , 0 , 3 ,rviSignalArray); CopyBuffer (maDef, 0 , 0 , 3 ,maArray); double rviVal = NormalizeDouble (rviArray[ 0 ], 3 ); double rviSignalVal = NormalizeDouble (rviSignalArray[ 0 ], 3 ); double maVal = NormalizeDouble (maArray[ 0 ], 3 ); if (pArray[ 0 ].close>maVal && rviVal>rviSignalVal) { Comment ( "Buy Signal" , "

" , "Closing price is " ,pArray[ 0 ].close, "

" , "MA Value is " ,maVal, "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); } if (pArray[ 0 ].close<maVal && rviVal<rviSignalVal) { Comment ( "Sell Signal" , "

" , "Closing price is " ,pArray[ 0 ].close, "

" , "MA Value is " ,maVal, "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); } }

이 코드의 차이점.

4개의 배열 생성(pArray, maArray, rviArray, rviSignalArray) pArray를 제외하고 double 함수를 사용할 것입니다. 그리고 MqlRates 함수를 사용하여 가격, 거래량 및 스프레드에 대한 정보를 저장할 것입니다.

MqlRates pArray[]; double maArray[]; double rviArray[]; double rviSignalArray[];

"ArraySetAsSeries" 함수를 사용하여 부울 값인 true 또는 false를 반환하도록 AS_SERIES 플래그를 배열로 설정합니다. MqlRates 구조의 히스토리 데이터를 가져오기 위해 "CopyRates" 함수를 사용하여 데이터를 정의합니다. 해당 매개변수는 다음과 같습니다.

Symbol_name: 심볼 이름을 결정합니다. 우리는 _Symbol을 사용하여 현재 심볼에 적용합니다.

timeframe: 기간을 결정합니다. _Period를 사용하여 현재 기간에 적용합니다.

start_pos: 시작 위치를 결정합니다. 우리는 (0)을 사용합니다.

count: 복사할 데이터의 수를 결정합니다. 우리는 (1)을 사용합니다.

rates_array[]: 복사할 대상 배열을 결정합니다. 우리는 pArray를 사용합니다.

int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 1 ,pArray); ArraySetAsSeries (maArray, true ); ArraySetAsSeries (rviArray, true ); ArraySetAsSeries (rviSignalArray, true );

앞서 살펴본 iRVI 함수를 사용하여 RVI를 정의하고 이동 평균 지표의 핸들을 반환하기 위해 iMA 함수를 사용하여 이동 평균을 정의하면 해당 매개변수는 다음과 같습니다.

symbol: 기호 이름을 결정합니다. 우리는 (_Symbol)을 사용합니다.

period: 차트 주기의 기간을 결정합니다. 우리는 (_period)을 사용합니다.

ma_period: 이동 평균의 기간을 결정합니다. 우리는 100을 사용합니다.

ma_shift: 수평 이동을 결정합니다. 우리는 (0)을 사용합니다.

ma_method: 이동 평균의 유형을 결정합니다. 우리는 지수 MA를 사용합니다.

Apply_price: 가격 유형을 결정합니다. 우리는 종가를 사용합니다.

int rviDef = iRVI ( _Symbol , _Period , 10 ); int maDef = iMA ( _Symbol , _Period , 100 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE );

"CopyBuffer" 함수를 사용하여 RVI 및 MA 지표의 버퍼에서 데이터를 가져옵니다.

CopyBuffer (rviDef, 0 , 0 , 3 ,rviArray); CopyBuffer (rviDef, 1 , 0 , 3 ,rviSignalArray); CopyBuffer (maDef, 0 , 0 , 3 ,maArray);

NormalizeDouble 함수를 사용하여 RVI, RVI 시그널 및 MA 값의 값을 정의합니다.

double rviVal = NormalizeDouble (rviArray[ 0 ], 3 ); double rviSignalVal = NormalizeDouble (rviSignalArray[ 0 ], 3 ); double maVal = NormalizeDouble (maArray[ 0 ], 3 );

전략의 조건.

매수 신호의 경우

if (pArray[ 0 ].close>maVal && rviVal>rviSignalVal) { Comment ( "Buy Signal" , "

" , "Closing price is " ,pArray[ 0 ].close, "

" , "MA Value is " ,maVal, "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); }

매도 신호의 경우

if (pArray[ 0 ].close<maVal && rviVal<rviSignalVal) { Comment ( "Sell Signal" , "

" , "Closing price is " ,pArray[ 0 ].close, "

" , "MA Value is " ,maVal, "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); }

이 코드를 컴파일하고 터미널에서 Expert를 실행하면 다음과 같이 Expert가 차트에 첨부되는 것을 확인할 수 있습니다.

이제 우리는 테스트에서 다음 예와 같이 이 거래 시스템을 기반으로 생성된 신호를 얻을 수 있습니다.

매수 신호인 경우:

이전 차트의 왼쪽 상단에서 볼 수 있듯이 다음과 같은 값을 가진 신호가 있습니다.

매수 신호.

종가

MA 값

상대 활력 지수 값

RVI 시그널 라인의 값

매도 신호인 경우:





다음과 같은 값을 가진 신호를 얻었습니다.

매도 신호

종가

MA 값

상대 활력 지수 값

RVI 시그널 라인의 값

이제 우리는 언급된 각 전략에 대해 조건에 ​​따라 자동화된 신호를 생성하는 거래 시스템을 만들었습니다.





결론

본 글의 이전 주제를 통해 배운 내용에 이어, 이 지표에 대해 자세히 알아보면서 깊이 이해했다고 가정합니다. RVI 지표의 주요 개념을 이해하기 위해 RVI 지표가 무엇인지, 무엇을 측정하는지, 수동으로 계산하는 방법을 배웠습니다. 우리는 세 가지 간단한 전략을 통해 이 지표를 사용하는 방법을 배웠으며 그 전략은 다음과 같습니다.

RVI 교차 - 상승 추세: 상승 추세 동안 매수 및 청산 신호를 생성합니다.

RVI 교차 - 하락 추세: 하락 추세 동안 매도 및 커버 신호를 생성합니다.

RVI & MA 교차: 특정한 교차를 기반으로 매수 및 매도 신호를 생성합니다.

우리는 언급된 각 전략에 대한 단계별 청사진을 설계하여 이 청사진을 통해 해당 전략에 대한 거래를 원활하고 쉽게 생성하도록 했습니다. 우리는 언급된 각 전략에 대해 MetaTrader 5에서 실행 후 자동 신호를 생성하는 거래 시스템을 만들었습니다.

이 글을 최대한 활용하고 프로그래밍 기술을 개발하기 위해 스스로 배운 내용을 적용해 보시길 바랍니다. 또한 이 기사가 귀하의 거래 결과를 개선하고 기사 주제 또는 관련 주제와 관련된 유용한 통찰력을 얻는 데 도움이 되기를 바랍니다. 유사한 기사를 읽으려면 가장 인기 있는 기술 지표를 기반으로 거래 시스템을 설계하는 방법에 대한 시리즈의 저의 다른 기사를 읽어 보시기 바랍니다.