Remco Hermanus Veens

DutchForextrader

Remco Hermanus Veens
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 0%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.78 EUR
最悪のトレード:
0.00 EUR
総利益:
0.78 EUR (96 pips)
総損失:
0.00 EUR
最大連続の勝ち:
1 (0.78 EUR)
最大連続利益:
0.78 EUR (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
13.20%
最大入金額:
0.10%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.78 EUR
平均利益:
0.78 EUR
平均損失:
0.00 EUR
最大連続の負け:
0 (0.00 EUR)
最大連続損失:
0.00 EUR (0)
月間成長:
0.03%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
0.00 EUR (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
0.04% (0.95 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD+ 1
1
1
1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD+ 1
1
1
1
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD+ 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.78 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +0.78 EUR
最大連続損失: -0.00 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

The DutchForextrader GPBUSD Signal is a great AI-driven solution to gain a solid monthly income. After succesfully running it for several years I decided to set-up a new account to make it possible for everyone to join and profit from the trades.


If you have any questions, please let me know and send me a PM

レビューなし
2026.01.16 15:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 08:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 08:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 08:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 08:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 08:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
