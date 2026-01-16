- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.78 EUR
最悪のトレード:
0.00 EUR
総利益:
0.78 EUR (96 pips)
総損失:
0.00 EUR
最大連続の勝ち:
1 (0.78 EUR)
最大連続利益:
0.78 EUR (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
13.20%
最大入金額:
0.10%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.78 EUR
平均利益:
0.78 EUR
平均損失:
0.00 EUR
最大連続の負け:
0 (0.00 EUR)
最大連続損失:
0.00 EUR (0)
月間成長:
0.03%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
0.00 EUR (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
0.04% (0.95 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|1
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD+
|1
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD+
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.78 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +0.78 EUR
最大連続損失: -0.00 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
The DutchForextrader GPBUSD Signal is a great AI-driven solution to gain a solid monthly income. After succesfully running it for several years I decided to set-up a new account to make it possible for everyone to join and profit from the trades.
If you have any questions, please let me know and send me a PM
レビューなし
