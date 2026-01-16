SegnaliSezioni
Remco Hermanus Veens

DutchForextrader

Remco Hermanus Veens
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 0%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.78 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
0.78 EUR (96 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
1 (0.78 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.78 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
13.20%
Massimo carico di deposito:
0.10%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.78 EUR
Profitto medio:
0.78 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
0.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.04% (0.95 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD+ 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD+ 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD+ 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.78 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.78 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

The DutchForextrader GPBUSD Signal is a great AI-driven solution to gain a solid monthly income. After succesfully running it for several years I decided to set-up a new account to make it possible for everyone to join and profit from the trades.


If you have any questions, please let me know and send me a PM

Non ci sono recensioni
2026.01.16 15:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 08:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 08:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 08:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 08:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 08:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
