Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.78 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
0.78 EUR (96 pips)
Общий убыток:
0.00 EUR
Макс. серия выигрышей:
1 (0.78 EUR)
Макс. прибыль в серии:
0.78 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
13.20%
Макс. загрузка депозита:
0.10%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.78 EUR
Средняя прибыль:
0.78 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
0.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
0.00 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
0.04% (0.95 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD+
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD+
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
The DutchForextrader GPBUSD Signal is a great AI-driven solution to gain a solid monthly income. After succesfully running it for several years I decided to set-up a new account to make it possible for everyone to join and profit from the trades.
If you have any questions, please let me know and send me a PM
