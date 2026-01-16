СигналыРазделы
Remco Hermanus Veens

DutchForextrader

Remco Hermanus Veens
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 0%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.78 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
0.78 EUR (96 pips)
Общий убыток:
0.00 EUR
Макс. серия выигрышей:
1 (0.78 EUR)
Макс. прибыль в серии:
0.78 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
13.20%
Макс. загрузка депозита:
0.10%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.78 EUR
Средняя прибыль:
0.78 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
0.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
0.00 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
0.04% (0.95 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD+ 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD+ 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD+ 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.78 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +0.78 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

The DutchForextrader GPBUSD Signal is a great AI-driven solution to gain a solid monthly income. After succesfully running it for several years I decided to set-up a new account to make it possible for everyone to join and profit from the trades.


If you have any questions, please let me know and send me a PM

Нет отзывов
2026.01.16 15:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 08:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 08:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 08:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 08:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 08:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DutchForextrader
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
2.3K
EUR
1
100%
1
100%
13%
n/a
0.78
EUR
0%
1:500
Копировать

