交易:
1
盈利交易:
1 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.78 EUR
最差交易:
0.00 EUR
毛利:
0.78 EUR (96 pips)
毛利亏损:
0.00 EUR
最大连续赢利:
1 (0.78 EUR)
最大连续盈利:
0.78 EUR (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
13.20%
最大入金加载:
0.10%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
1 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.78 EUR
平均利润:
0.78 EUR
平均损失:
0.00 EUR
最大连续失误:
0 (0.00 EUR)
最大连续亏损:
0.00 EUR (0)
每月增长:
0.03%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
0.00 EUR (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
0.04% (0.95 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|1
|
1
|
1
|
1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD+
|1
|
1
|
1
|
1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD+
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
最好交易: +0.78 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +0.78 EUR
最大连续亏损: -0.00 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 16 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
The DutchForextrader GPBUSD Signal is a great AI-driven solution to gain a solid monthly income. After succesfully running it for several years I decided to set-up a new account to make it possible for everyone to join and profit from the trades.
If you have any questions, please let me know and send me a PM
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
2.3K
EUR
EUR
1
100%
1
100%
13%
n/a
0.78
EUR
EUR
0%
1:500