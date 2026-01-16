信号部分
信号 / MetaTrader 4 / DutchForextrader
Remco Hermanus Veens

DutchForextrader

Remco Hermanus Veens
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 0%
VantageInternational-Live 16
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1
盈利交易:
1 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.78 EUR
最差交易:
0.00 EUR
毛利:
0.78 EUR (96 pips)
毛利亏损:
0.00 EUR
最大连续赢利:
1 (0.78 EUR)
最大连续盈利:
0.78 EUR (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
13.20%
最大入金加载:
0.10%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
1 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.78 EUR
平均利润:
0.78 EUR
平均损失:
0.00 EUR
最大连续失误:
0 (0.00 EUR)
最大连续亏损:
0.00 EUR (0)
每月增长:
0.03%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
0.00 EUR (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
0.04% (0.95 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD+ 1
1
1
1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD+ 1
1
1
1
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD+ 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.78 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +0.78 EUR
最大连续亏损: -0.00 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 16 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

The DutchForextrader GPBUSD Signal is a great AI-driven solution to gain a solid monthly income. After succesfully running it for several years I decided to set-up a new account to make it possible for everyone to join and profit from the trades.


If you have any questions, please let me know and send me a PM

没有评论
2026.01.16 15:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 08:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 08:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 08:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 08:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 08:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DutchForextrader
每月30 USD
0%
0
0
USD
2.3K
EUR
1
100%
1
100%
13%
n/a
0.78
EUR
0%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载