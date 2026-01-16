- Incremento
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
6 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (25.00%)
Mejor transacción:
3.81 EUR
Peor transacción:
-0.63 EUR
Beneficio Bruto:
9.61 EUR (776 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.68 EUR (66 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (6.23 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
6.23 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.84
Actividad comercial:
24.05%
Carga máxima del depósito:
0.30%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
14.17
Transacciones Largas:
3 (37.50%)
Transacciones Cortas:
5 (62.50%)
Factor de Beneficio:
14.13
Beneficio Esperado:
1.12 EUR
Beneficio medio:
1.60 EUR
Pérdidas medias:
-0.34 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.63 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.63 EUR (1)
Crecimiento al mes:
0.38%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
0.63 EUR (0.03%)
Reducción relativa:
De balance:
0.03% (0.63 EUR)
De fondos:
0.16% (3.70 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD+
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD+
|710
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Mejor transacción: +3.81 EUR
Peor transacción: -1 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +6.23 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -0.63 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 16" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
The DutchForextrader GPBUSD Signal is a great AI-driven solution to gain a solid monthly income. After succesfully running it for several years I decided to set-up a new account to make it possible for everyone to join and profit from the trades.
If you have any questions, please let me know and send me a PM
