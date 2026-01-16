- Crescimento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
1 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.78 EUR
Pior negociação:
0.00 EUR
Lucro bruto:
0.78 EUR (96 pips)
Perda bruta:
0.00 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (0.78 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
0.78 EUR (1)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
13.20%
Depósito máximo carregado:
0.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
1 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.78 EUR
Lucro médio:
0.78 EUR
Perda média:
0.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescimento mensal:
0.03%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
0.00 EUR (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.04% (0.95 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD+
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD+
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.78 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +0.78 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.00 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
The DutchForextrader GPBUSD Signal is a great AI-driven solution to gain a solid monthly income. After succesfully running it for several years I decided to set-up a new account to make it possible for everyone to join and profit from the trades.
If you have any questions, please let me know and send me a PM
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
2.3K
EUR
EUR
1
100%
1
100%
13%
n/a
0.78
EUR
EUR
0%
1:500