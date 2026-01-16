SinaisSeções
Remco Hermanus Veens

DutchForextrader

Remco Hermanus Veens
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 0%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
1 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.78 EUR
Pior negociação:
0.00 EUR
Lucro bruto:
0.78 EUR (96 pips)
Perda bruta:
0.00 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (0.78 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
0.78 EUR (1)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
13.20%
Depósito máximo carregado:
0.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
1 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.78 EUR
Lucro médio:
0.78 EUR
Perda média:
0.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescimento mensal:
0.03%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
0.00 EUR (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.04% (0.95 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD+ 1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD+ 1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD+ 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.78 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +0.78 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.00 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

The DutchForextrader GPBUSD Signal is a great AI-driven solution to gain a solid monthly income. After succesfully running it for several years I decided to set-up a new account to make it possible for everyone to join and profit from the trades.


If you have any questions, please let me know and send me a PM

2026.01.16 15:58
Share of trading days is too low
2026.01.16 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 08:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 08:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 08:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 08:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 08:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
