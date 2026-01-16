- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
6 (75.00%)
손실 거래:
2 (25.00%)
최고의 거래:
3.81 EUR
최악의 거래:
-0.63 EUR
총 수익:
9.61 EUR (776 pips)
총 손실:
-0.68 EUR (66 pips)
연속 최대 이익:
4 (6.23 EUR)
연속 최대 이익:
6.23 EUR (4)
샤프 비율:
0.84
거래 활동:
30.71%
최대 입금량:
0.30%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
14.17
롱(주식매수):
3 (37.50%)
숏(주식차입매도):
5 (62.50%)
수익 요인:
14.13
기대수익:
1.12 EUR
평균 이익:
1.60 EUR
평균 손실:
-0.34 EUR
연속 최대 손실:
1 (-0.63 EUR)
연속 최대 손실:
-0.63 EUR (1)
월별 성장률:
0.38%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
0.63 EUR (0.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.03% (0.63 EUR)
자본금별:
0.16% (3.70 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD+
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD+
|710
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 16"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
The DutchForextrader GPBUSD Signal is a great AI-driven solution to gain a solid monthly income. After succesfully running it for several years I decided to set-up a new account to make it possible for everyone to join and profit from the trades.
If you have any questions, please let me know and send me a PM
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
0%
0
0
USD
USD
2.3K
EUR
EUR
1
100%
8
75%
31%
14.13
1.12
EUR
EUR
0%
1:500