- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
10 (83.33%)
損失トレード:
2 (16.67%)
ベストトレード:
50.55 USD
最悪のトレード:
-9.82 USD
総利益:
73.23 USD (29 859 pips)
総損失:
-16.20 USD (16 202 pips)
最大連続の勝ち:
5 (19.42 USD)
最大連続利益:
50.55 USD (1)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
4.40%
最大入金額:
4.97%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
40 分
リカバリーファクター:
4.41
長いトレード:
2 (16.67%)
短いトレード:
10 (83.33%)
プロフィットファクター:
4.52
期待されたペイオフ:
4.75 USD
平均利益:
7.32 USD
平均損失:
-8.10 USD
最大連続の負け:
1 (-9.82 USD)
最大連続損失:
-9.82 USD (1)
月間成長:
4.24%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
12.94 USD (0.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.93% (12.94 USD)
エクイティによる:
3.47% (46.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|57
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +50.55 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +19.42 USD
最大連続損失: -9.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
375 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
66 USD/月
4%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
0%
12
83%
4%
4.52
4.75
USD
USD
3%
1:500