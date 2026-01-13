- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
10 (83.33%)
亏损交易:
2 (16.67%)
最好交易:
50.55 USD
最差交易:
-9.82 USD
毛利:
73.23 USD (29 859 pips)
毛利亏损:
-16.20 USD (16 202 pips)
最大连续赢利:
5 (19.42 USD)
最大连续盈利:
50.55 USD (1)
夏普比率:
0.33
交易活动:
4.40%
最大入金加载:
4.97%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
40 分钟
采收率:
4.41
长期交易:
2 (16.67%)
短期交易:
10 (83.33%)
利润因子:
4.52
预期回报:
4.75 USD
平均利润:
7.32 USD
平均损失:
-8.10 USD
最大连续失误:
1 (-9.82 USD)
最大连续亏损:
-9.82 USD (1)
每月增长:
4.24%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
12.94 USD (0.93%)
相对跌幅:
结余:
0.93% (12.94 USD)
净值:
3.47% (46.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|57
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.55 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +19.42 USD
最大连续亏损: -9.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月66 USD
4%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
0%
12
83%
4%
4.52
4.75
USD
USD
3%
1:500