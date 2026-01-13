- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
10 (83.33%)
Negociações com perda:
2 (16.67%)
Melhor negociação:
50.55 USD
Pior negociação:
-9.82 USD
Lucro bruto:
73.23 USD (29 859 pips)
Perda bruta:
-16.20 USD (16 202 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (19.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.55 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
4.40%
Depósito máximo carregado:
4.97%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
40 minutos
Fator de recuperação:
4.41
Negociações longas:
2 (16.67%)
Negociações curtas:
10 (83.33%)
Fator de lucro:
4.52
Valor esperado:
4.75 USD
Lucro médio:
7.32 USD
Perda média:
-8.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-9.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.82 USD (1)
Crescimento mensal:
4.24%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
12.94 USD (0.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.93% (12.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.47% (46.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|57
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.55 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +19.42 USD
Máxima perda consecutiva: -9.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
Sem comentários
