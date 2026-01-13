- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
7 (77.77%)
Transacciones Irrentables:
2 (22.22%)
Mejor transacción:
50.55 USD
Peor transacción:
-9.82 USD
Beneficio Bruto:
65.15 USD (21 782 pips)
Pérdidas Brutas:
-16.20 USD (16 202 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (3.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
50.55 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
5.79%
Carga máxima del depósito:
4.97%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
51 minutos
Factor de Recuperación:
3.78
Transacciones Largas:
2 (22.22%)
Transacciones Cortas:
7 (77.78%)
Factor de Beneficio:
4.02
Beneficio Esperado:
5.44 USD
Beneficio medio:
9.31 USD
Pérdidas medias:
-8.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-9.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.82 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.64%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
12.94 USD (0.93%)
Reducción relativa:
De balance:
0.93% (12.94 USD)
De fondos:
3.47% (46.70 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|49
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|5.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +50.55 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +3.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.82 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
66 USD al mes
4%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
0%
9
77%
6%
4.02
5.44
USD
USD
3%
1:500