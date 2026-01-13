- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
10 (83.33%)
Убыточных трейдов:
2 (16.67%)
Лучший трейд:
50.55 USD
Худший трейд:
-9.82 USD
Общая прибыль:
73.23 USD (29 859 pips)
Общий убыток:
-16.20 USD (16 202 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (19.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.55 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
4.40%
Макс. загрузка депозита:
4.97%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
40 минут
Фактор восстановления:
4.41
Длинных трейдов:
2 (16.67%)
Коротких трейдов:
10 (83.33%)
Профит фактор:
4.52
Мат. ожидание:
4.75 USD
Средняя прибыль:
7.32 USD
Средний убыток:
-8.10 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.82 USD (1)
Прирост в месяц:
4.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
12.94 USD (0.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.93% (12.94 USD)
По эквити:
3.47% (46.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|57
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.55 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +19.42 USD
Макс. убыток в серии: -9.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
еще 375...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
66 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
0%
12
83%
4%
4.52
4.75
USD
USD
3%
1:500