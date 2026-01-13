- Crescita
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
50.55 USD
Worst Trade:
-9.82 USD
Profitto lordo:
73.23 USD (29 859 pips)
Perdita lorda:
-16.20 USD (16 202 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (19.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.55 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
4.40%
Massimo carico di deposito:
4.97%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
4.41
Long Trade:
2 (16.67%)
Short Trade:
10 (83.33%)
Fattore di profitto:
4.52
Profitto previsto:
4.75 USD
Profitto medio:
7.32 USD
Perdita media:
-8.10 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.82 USD (1)
Crescita mensile:
4.24%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12.94 USD (0.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.93% (12.94 USD)
Per equità:
3.47% (46.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|57
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Best Trade: +50.55 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +19.42 USD
Massima perdita consecutiva: -9.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
