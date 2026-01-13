- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
7 (77.77%)
손실 거래:
2 (22.22%)
최고의 거래:
50.55 USD
최악의 거래:
-9.82 USD
총 수익:
65.15 USD (21 782 pips)
총 손실:
-16.20 USD (16 202 pips)
연속 최대 이익:
4 (3.26 USD)
연속 최대 이익:
50.55 USD (1)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
5.79%
최대 입금량:
4.97%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
51 분
회복 요인:
3.78
롱(주식매수):
2 (22.22%)
숏(주식차입매도):
7 (77.78%)
수익 요인:
4.02
기대수익:
5.44 USD
평균 이익:
9.31 USD
평균 손실:
-8.10 USD
연속 최대 손실:
1 (-9.82 USD)
연속 최대 손실:
-9.82 USD (1)
월별 성장률:
3.64%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
12.94 USD (0.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.93% (12.94 USD)
자본금별:
3.47% (46.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|49
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|5.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +50.55 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +3.26 USD
연속 최대 손실: -9.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 66 USD
4%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
0%
9
77%
6%
4.02
5.44
USD
USD
3%
1:500