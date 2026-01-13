- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
37
利益トレード:
24 (64.86%)
損失トレード:
13 (35.14%)
ベストトレード:
138.84 USD
最悪のトレード:
-143.94 USD
総利益:
1 907.51 USD (64 023 pips)
総損失:
-969.59 USD (32 096 pips)
最大連続の勝ち:
10 (900.36 USD)
最大連続利益:
900.36 USD (10)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.12%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
2.66
長いトレード:
29 (78.38%)
短いトレード:
8 (21.62%)
プロフィットファクター:
1.97
期待されたペイオフ:
25.35 USD
平均利益:
79.48 USD
平均損失:
-74.58 USD
最大連続の負け:
4 (-352.14 USD)
最大連続損失:
-352.14 USD (4)
月間成長:
8.20%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
352.14 USD
最大の:
352.14 USD (2.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.60% (148.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|938
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|32K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +138.84 USD
最悪のトレード: -144 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +900.36 USD
最大連続損失: -352.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
