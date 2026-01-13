- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
37
盈利交易:
24 (64.86%)
亏损交易:
13 (35.14%)
最好交易:
138.84 USD
最差交易:
-143.94 USD
毛利:
1 907.51 USD (64 023 pips)
毛利亏损:
-969.59 USD (32 096 pips)
最大连续赢利:
10 (900.36 USD)
最大连续盈利:
900.36 USD (10)
夏普比率:
0.31
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.12%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
9 小时
采收率:
2.66
长期交易:
29 (78.38%)
短期交易:
8 (21.62%)
利润因子:
1.97
预期回报:
25.35 USD
平均利润:
79.48 USD
平均损失:
-74.58 USD
最大连续失误:
4 (-352.14 USD)
最大连续亏损:
-352.14 USD (4)
每月增长:
8.20%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
352.14 USD
最大值:
352.14 USD (2.94%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.60% (148.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|938
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|32K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +138.84 USD
最差交易: -144 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +900.36 USD
最大连续亏损: -352.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
2
100%
37
64%
100%
1.96
25.35
USD
USD
1%
1:200