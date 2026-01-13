- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
24 (64.86%)
Loss Trade:
13 (35.14%)
Best Trade:
138.84 USD
Worst Trade:
-143.94 USD
Profitto lordo:
1 907.51 USD (64 023 pips)
Perdita lorda:
-969.59 USD (32 096 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (900.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
900.36 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.12%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.66
Long Trade:
29 (78.38%)
Short Trade:
8 (21.62%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
25.35 USD
Profitto medio:
79.48 USD
Perdita media:
-74.58 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-352.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-352.14 USD (4)
Crescita mensile:
8.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
352.14 USD
Massimale:
352.14 USD (2.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.60% (148.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|938
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|32K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +138.84 USD
Worst Trade: -144 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +900.36 USD
Massima perdita consecutiva: -352.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
197 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
2
100%
37
64%
100%
1.96
25.35
USD
USD
1%
1:200