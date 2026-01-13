- 자본
- 축소
트레이드:
37
이익 거래:
24 (64.86%)
손실 거래:
13 (35.14%)
최고의 거래:
138.84 USD
최악의 거래:
-143.94 USD
총 수익:
1 907.51 USD (64 023 pips)
총 손실:
-969.59 USD (32 096 pips)
연속 최대 이익:
10 (900.36 USD)
연속 최대 이익:
900.36 USD (10)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.12%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
2.66
롱(주식매수):
29 (78.38%)
숏(주식차입매도):
8 (21.62%)
수익 요인:
1.97
기대수익:
25.35 USD
평균 이익:
79.48 USD
평균 손실:
-74.58 USD
연속 최대 손실:
4 (-352.14 USD)
연속 최대 손실:
-352.14 USD (4)
월별 성장률:
8.20%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
352.14 USD
최대한의:
352.14 USD (2.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.60% (148.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|938
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|32K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +138.84 USD
최악의 거래: -144 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +900.36 USD
연속 최대 손실: -352.14 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
0%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
2
100%
37
64%
100%
1.96
25.35
USD
USD
1%
1:200