- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
24 (64.86%)
Убыточных трейдов:
13 (35.14%)
Лучший трейд:
138.84 USD
Худший трейд:
-143.94 USD
Общая прибыль:
1 907.51 USD (64 023 pips)
Общий убыток:
-969.59 USD (32 096 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (900.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
900.36 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.12%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
2.66
Длинных трейдов:
29 (78.38%)
Коротких трейдов:
8 (21.62%)
Профит фактор:
1.97
Мат. ожидание:
25.35 USD
Средняя прибыль:
79.48 USD
Средний убыток:
-74.58 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-352.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-352.14 USD (4)
Прирост в месяц:
8.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
352.14 USD
Максимальная:
352.14 USD (2.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.60% (148.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|938
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|32K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +138.84 USD
Худший трейд: -144 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +900.36 USD
Макс. убыток в серии: -352.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
