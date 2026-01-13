СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Trader Century 7
Naufal Raihan Andayuri

Trader Century 7

Naufal Raihan Andayuri
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
24 (64.86%)
Убыточных трейдов:
13 (35.14%)
Лучший трейд:
138.84 USD
Худший трейд:
-143.94 USD
Общая прибыль:
1 907.51 USD (64 023 pips)
Общий убыток:
-969.59 USD (32 096 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (900.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
900.36 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.12%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
2.66
Длинных трейдов:
29 (78.38%)
Коротких трейдов:
8 (21.62%)
Профит фактор:
1.97
Мат. ожидание:
25.35 USD
Средняя прибыль:
79.48 USD
Средний убыток:
-74.58 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-352.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-352.14 USD (4)
Прирост в месяц:
8.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
352.14 USD
Максимальная:
352.14 USD (2.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.60% (148.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 938
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 32K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +138.84 USD
Худший трейд: -144 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +900.36 USD
Макс. убыток в серии: -352.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
еще 197...
Нет отзывов
2026.01.13 01:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trader Century 7
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
25K
USD
2
100%
37
64%
100%
1.96
25.35
USD
1%
1:200
Копировать

