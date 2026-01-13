- Incremento
Total de Trades:
37
Transacciones Rentables:
24 (64.86%)
Transacciones Irrentables:
13 (35.14%)
Mejor transacción:
138.84 USD
Peor transacción:
-143.94 USD
Beneficio Bruto:
1 907.51 USD (64 023 pips)
Pérdidas Brutas:
-969.59 USD (32 096 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (900.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
900.36 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.12%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
2.66
Transacciones Largas:
29 (78.38%)
Transacciones Cortas:
8 (21.62%)
Factor de Beneficio:
1.97
Beneficio Esperado:
25.35 USD
Beneficio medio:
79.48 USD
Pérdidas medias:
-74.58 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-352.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-352.14 USD (4)
Crecimiento al mes:
8.20%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
352.14 USD
Máxima:
352.14 USD (2.94%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.60% (148.28 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|938
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|32K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +138.84 USD
Peor transacción: -144 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +900.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -352.14 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
