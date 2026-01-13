- Crescimento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
24 (64.86%)
Negociações com perda:
13 (35.14%)
Melhor negociação:
138.84 USD
Pior negociação:
-143.94 USD
Lucro bruto:
1 907.51 USD (64 023 pips)
Perda bruta:
-969.59 USD (32 096 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (900.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
900.36 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.12%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
2.66
Negociações longas:
29 (78.38%)
Negociações curtas:
8 (21.62%)
Fator de lucro:
1.97
Valor esperado:
25.35 USD
Lucro médio:
79.48 USD
Perda média:
-74.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-352.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-352.14 USD (4)
Crescimento mensal:
8.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
352.14 USD
Máximo:
352.14 USD (2.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.60% (148.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|938
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|32K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +138.84 USD
Pior negociação: -144 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +900.36 USD
Máxima perda consecutiva: -352.14 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
