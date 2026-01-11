- 成長
トレード:
332
利益トレード:
310 (93.37%)
損失トレード:
22 (6.63%)
ベストトレード:
130.20 USD
最悪のトレード:
-114.10 USD
総利益:
2 098.62 USD (213 018 pips)
総損失:
-759.05 USD (73 792 pips)
最大連続の勝ち:
43 (221.54 USD)
最大連続利益:
239.13 USD (10)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
8.16
長いトレード:
332 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.76
期待されたペイオフ:
4.03 USD
平均利益:
6.77 USD
平均損失:
-34.50 USD
最大連続の負け:
2 (-164.20 USD)
最大連続損失:
-164.20 USD (2)
月間成長:
10.78%
年間予想:
130.80%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
164.20 USD (3.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.94% (164.20 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
ベストトレード: +130.20 USD
最悪のトレード: -114 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +221.54 USD
最大連続損失: -164.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MakeCapital-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
1. XAUUSD Buy only
2. USD 3K Account
3. Start form 30-Sep-25
4. Average 8-12% profit per month
