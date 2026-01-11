SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MCATM15
Pak Kiu Edwin Ng

MCATM15

Pak Kiu Edwin Ng
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 52%
MakeCapital-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
332
Bénéfice trades:
310 (93.37%)
Perte trades:
22 (6.63%)
Meilleure transaction:
130.20 USD
Pire transaction:
-114.10 USD
Bénéfice brut:
2 098.62 USD (213 018 pips)
Perte brute:
-759.05 USD (73 792 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (221.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
239.13 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
8.16
Longs trades:
332 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.76
Rendement attendu:
4.03 USD
Bénéfice moyen:
6.77 USD
Perte moyenne:
-34.50 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-164.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-164.20 USD (2)
Croissance mensuelle:
10.78%
Prévision annuelle:
130.80%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
164.20 USD (3.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.94% (164.20 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 332
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s 139K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +130.20 USD
Pire transaction: -114 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +221.54 USD
Perte consécutive maximale: -164.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MakeCapital-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

1. XAUUSD Buy only

2. USD 3K Account

3. Start form 30-Sep-25

4. Average 8-12% profit per month


Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire