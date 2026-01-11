- Crescimento
Negociações:
332
Negociações com lucro:
310 (93.37%)
Negociações com perda:
22 (6.63%)
Melhor negociação:
130.20 USD
Pior negociação:
-114.10 USD
Lucro bruto:
2 098.62 USD (213 018 pips)
Perda bruta:
-759.05 USD (73 792 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (221.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
239.13 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
8.16
Negociações longas:
332 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.76
Valor esperado:
4.03 USD
Lucro médio:
6.77 USD
Perda média:
-34.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-164.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-164.20 USD (2)
Crescimento mensal:
10.78%
Previsão anual:
130.80%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
164.20 USD (3.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.94% (164.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +130.20 USD
Pior negociação: -114 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +221.54 USD
Máxima perda consecutiva: -164.20 USD
1. XAUUSD Buy only
2. USD 3K Account
3. Start form 30-Sep-25
4. Average 8-12% profit per month
