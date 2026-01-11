SignaleKategorien
Pak Kiu Edwin Ng

MCATM15

Pak Kiu Edwin Ng
0 Bewertungen
15 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 52%
MakeCapital-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
332
Gewinntrades:
310 (93.37%)
Verlusttrades:
22 (6.63%)
Bester Trade:
130.20 USD
Schlechtester Trade:
-114.10 USD
Bruttoprofit:
2 098.62 USD (213 018 pips)
Bruttoverlust:
-759.05 USD (73 792 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (221.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
239.13 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
8.16
Long-Positionen:
332 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.76
Mathematische Gewinnerwartung:
4.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-34.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-164.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-164.20 USD (2)
Wachstum pro Monat :
10.78%
Jahresprognose:
130.80%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
164.20 USD (3.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.94% (164.20 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.s 332
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.s 1.3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.s 139K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +130.20 USD
Schlechtester Trade: -114 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +221.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -164.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MakeCapital-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

1. XAUUSD Buy only

2. USD 3K Account

3. Start form 30-Sep-25

4. Average 8-12% profit per month


