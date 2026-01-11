- Прирост
Всего трейдов:
332
Прибыльных трейдов:
310 (93.37%)
Убыточных трейдов:
22 (6.63%)
Лучший трейд:
130.20 USD
Худший трейд:
-114.10 USD
Общая прибыль:
2 098.62 USD (213 018 pips)
Общий убыток:
-759.05 USD (73 792 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (221.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
239.13 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
8.16
Длинных трейдов:
332 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.76
Мат. ожидание:
4.03 USD
Средняя прибыль:
6.77 USD
Средний убыток:
-34.50 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-164.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-164.20 USD (2)
Прирост в месяц:
10.78%
Годовой прогноз:
130.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
164.20 USD (3.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.94% (164.20 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Символ
Сделки
Sell
Buy
XAUUSD.s
332
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
XAUUSD.s
1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
XAUUSD.s
139K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +130.20 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +221.54 USD
Макс. убыток в серии: -164.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MakeCapital-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
1. XAUUSD Buy only
2. USD 3K Account
3. Start form 30-Sep-25
4. Average 8-12% profit per month
