트레이드:
332
이익 거래:
310 (93.37%)
손실 거래:
22 (6.63%)
최고의 거래:
130.20 USD
최악의 거래:
-114.10 USD
총 수익:
2 098.62 USD (213 018 pips)
총 손실:
-759.05 USD (73 792 pips)
연속 최대 이익:
43 (221.54 USD)
연속 최대 이익:
239.13 USD (10)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
8.16
롱(주식매수):
332 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.76
기대수익:
4.03 USD
평균 이익:
6.77 USD
평균 손실:
-34.50 USD
연속 최대 손실:
2 (-164.20 USD)
연속 최대 손실:
-164.20 USD (2)
월별 성장률:
10.78%
연간 예측:
130.80%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
164.20 USD (3.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.94% (164.20 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|332
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|139K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MakeCapital-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
1. XAUUSD Buy only
2. USD 3K Account
3. Start form 30-Sep-25
4. Average 8-12% profit per month
