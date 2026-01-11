시그널섹션
Pak Kiu Edwin Ng

MCATM15

Pak Kiu Edwin Ng
0 리뷰
15
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 52%
MakeCapital-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
332
이익 거래:
310 (93.37%)
손실 거래:
22 (6.63%)
최고의 거래:
130.20 USD
최악의 거래:
-114.10 USD
총 수익:
2 098.62 USD (213 018 pips)
총 손실:
-759.05 USD (73 792 pips)
연속 최대 이익:
43 (221.54 USD)
연속 최대 이익:
239.13 USD (10)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
8.16
롱(주식매수):
332 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.76
기대수익:
4.03 USD
평균 이익:
6.77 USD
평균 손실:
-34.50 USD
연속 최대 손실:
2 (-164.20 USD)
연속 최대 손실:
-164.20 USD (2)
월별 성장률:
10.78%
연간 예측:
130.80%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
164.20 USD (3.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.94% (164.20 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.s 332
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.s 1.3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.s 139K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +130.20 USD
최악의 거래: -114 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +221.54 USD
연속 최대 손실: -164.20 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MakeCapital-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

1. XAUUSD Buy only

2. USD 3K Account

3. Start form 30-Sep-25

4. Average 8-12% profit per month


리뷰 없음
