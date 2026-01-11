- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
332
盈利交易:
310 (93.37%)
亏损交易:
22 (6.63%)
最好交易:
130.20 USD
最差交易:
-114.10 USD
毛利:
2 098.62 USD (213 018 pips)
毛利亏损:
-759.05 USD (73 792 pips)
最大连续赢利:
43 (221.54 USD)
最大连续盈利:
239.13 USD (10)
夏普比率:
0.24
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
7 小时
采收率:
8.16
长期交易:
332 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.76
预期回报:
4.03 USD
平均利润:
6.77 USD
平均损失:
-34.50 USD
最大连续失误:
2 (-164.20 USD)
最大连续亏损:
-164.20 USD (2)
每月增长:
10.78%
年度预测:
130.80%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
164.20 USD (3.87%)
相对跌幅:
结余:
4.94% (164.20 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|332
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|139K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +130.20 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +221.54 USD
最大连续亏损: -164.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MakeCapital-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
1. XAUUSD Buy only
2. USD 3K Account
3. Start form 30-Sep-25
4. Average 8-12% profit per month
没有评论