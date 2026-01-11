SegnaliSezioni
Pak Kiu Edwin Ng

MCATM15

Pak Kiu Edwin Ng
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 52%
MakeCapital-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
332
Profit Trade:
310 (93.37%)
Loss Trade:
22 (6.63%)
Best Trade:
130.20 USD
Worst Trade:
-114.10 USD
Profitto lordo:
2 098.62 USD (213 018 pips)
Perdita lorda:
-759.05 USD (73 792 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (221.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
239.13 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
8.16
Long Trade:
332 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.76
Profitto previsto:
4.03 USD
Profitto medio:
6.77 USD
Perdita media:
-34.50 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-164.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-164.20 USD (2)
Crescita mensile:
10.78%
Previsione annuale:
130.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
164.20 USD (3.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.94% (164.20 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 332
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 139K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +130.20 USD
Worst Trade: -114 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +221.54 USD
Massima perdita consecutiva: -164.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MakeCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

1. XAUUSD Buy only

2. USD 3K Account

3. Start form 30-Sep-25

4. Average 8-12% profit per month


