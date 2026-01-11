- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
332
Profit Trade:
310 (93.37%)
Loss Trade:
22 (6.63%)
Best Trade:
130.20 USD
Worst Trade:
-114.10 USD
Profitto lordo:
2 098.62 USD (213 018 pips)
Perdita lorda:
-759.05 USD (73 792 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (221.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
239.13 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
8.16
Long Trade:
332 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.76
Profitto previsto:
4.03 USD
Profitto medio:
6.77 USD
Perdita media:
-34.50 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-164.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-164.20 USD (2)
Crescita mensile:
10.78%
Previsione annuale:
130.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
164.20 USD (3.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.94% (164.20 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|332
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|139K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +130.20 USD
Worst Trade: -114 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +221.54 USD
Massima perdita consecutiva: -164.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MakeCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
1. XAUUSD Buy only
2. USD 3K Account
3. Start form 30-Sep-25
4. Average 8-12% profit per month
Non ci sono recensioni