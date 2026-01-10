- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
3 138
Profit Trades:
2 153 (68.61%)
Loss Trades:
985 (31.39%)
Best trade:
2 540.01 USD
Worst trade:
-2 882.48 USD
Gross Profit:
90 488.34 USD (379 989 pips)
Gross Loss:
-92 570.17 USD (411 157 pips)
Maximum consecutive wins:
54 (234.60 USD)
Maximal consecutive profit:
5 719.32 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
20
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
-0.07
Long Trades:
1 607 (51.21%)
Short Trades:
1 531 (48.79%)
Profit Factor:
0.98
Expected Payoff:
-0.66 USD
Average Profit:
42.03 USD
Average Loss:
-93.98 USD
Maximum consecutive losses:
23 (-1 441.69 USD)
Maximal consecutive loss:
-22 570.40 USD (13)
Monthly growth:
0.79%
Annual Forecast:
9.59%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
9 090.28 USD
Maximal:
31 347.41 USD (114.94%)
Relative drawdown:
By Balance:
15.32% (31 347.41 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|1561
|USDCAD+
|345
|AUDCAD+
|284
|EURGBP+
|230
|SP500.r
|154
|GBPUSD+
|133
|AUDUSD+
|97
|CADCHF+
|93
|EURCAD+
|66
|GBPCAD+
|22
|GBPJPY+
|20
|AUDJPY+
|20
|EURJPY+
|19
|USDJPY+
|18
|US2000.r
|14
|AUDNZD+
|12
|GBPAUD+
|10
|EURCHF+
|7
|USOUSD
|6
|EURAUD+
|5
|NZDUSD+
|5
|CHFJPY+
|5
|USDCHF+
|4
|GER40.r
|3
|EURNZD+
|2
|XAGUSD
|2
|AUDCHF+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD+
|11K
|USDCAD+
|2.7K
|AUDCAD+
|-12K
|EURGBP+
|2.8K
|SP500.r
|-85
|GBPUSD+
|1.1K
|AUDUSD+
|-4.3K
|CADCHF+
|-481
|EURCAD+
|-4.3K
|GBPCAD+
|56
|GBPJPY+
|-386
|AUDJPY+
|183
|EURJPY+
|-119
|USDJPY+
|202
|US2000.r
|-24
|AUDNZD+
|-282
|GBPAUD+
|615
|EURCHF+
|42
|USOUSD
|-172
|EURAUD+
|3
|NZDUSD+
|-42
|CHFJPY+
|-37
|USDCHF+
|3
|GER40.r
|1.1K
|EURNZD+
|1
|XAGUSD
|887
|AUDCHF+
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD+
|2.5K
|USDCAD+
|-373
|AUDCAD+
|-59K
|EURGBP+
|5.5K
|SP500.r
|-3.2K
|GBPUSD+
|-1.5K
|AUDUSD+
|-549
|CADCHF+
|-1.7K
|EURCAD+
|-8K
|GBPCAD+
|790
|GBPJPY+
|-7.3K
|AUDJPY+
|220
|EURJPY+
|677
|USDJPY+
|1.9K
|US2000.r
|-1.2K
|AUDNZD+
|-3.5K
|GBPAUD+
|2K
|EURCHF+
|134
|USOUSD
|-828
|EURAUD+
|75
|NZDUSD+
|-15
|CHFJPY+
|22
|USDCHF+
|123
|GER40.r
|42K
|EURNZD+
|108
|XAGUSD
|3.6K
|AUDCHF+
|31
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +2 540.01 USD
Worst trade: -2 882 USD
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 13
Maximal consecutive profit: +234.60 USD
Maximal consecutive loss: -1 441.69 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageInternational-Live 5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
For monitoring purposes only.
No reviews