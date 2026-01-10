SignalsSections
Walter Joseph Dillard

TVT 69

Walter Joseph Dillard
0 reviews
95 weeks
0 / 0 USD
growth since 2024 9%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
3 138
Profit Trades:
2 153 (68.61%)
Loss Trades:
985 (31.39%)
Best trade:
2 540.01 USD
Worst trade:
-2 882.48 USD
Gross Profit:
90 488.34 USD (379 989 pips)
Gross Loss:
-92 570.17 USD (411 157 pips)
Maximum consecutive wins:
54 (234.60 USD)
Maximal consecutive profit:
5 719.32 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
20
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
-0.07
Long Trades:
1 607 (51.21%)
Short Trades:
1 531 (48.79%)
Profit Factor:
0.98
Expected Payoff:
-0.66 USD
Average Profit:
42.03 USD
Average Loss:
-93.98 USD
Maximum consecutive losses:
23 (-1 441.69 USD)
Maximal consecutive loss:
-22 570.40 USD (13)
Monthly growth:
0.79%
Annual Forecast:
9.59%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
9 090.28 USD
Maximal:
31 347.41 USD (114.94%)
Relative drawdown:
By Balance:
15.32% (31 347.41 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD+ 1561
USDCAD+ 345
AUDCAD+ 284
EURGBP+ 230
SP500.r 154
GBPUSD+ 133
AUDUSD+ 97
CADCHF+ 93
EURCAD+ 66
GBPCAD+ 22
GBPJPY+ 20
AUDJPY+ 20
EURJPY+ 19
USDJPY+ 18
US2000.r 14
AUDNZD+ 12
GBPAUD+ 10
EURCHF+ 7
USOUSD 6
EURAUD+ 5
NZDUSD+ 5
CHFJPY+ 5
USDCHF+ 4
GER40.r 3
EURNZD+ 2
XAGUSD 2
AUDCHF+ 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD+ 11K
USDCAD+ 2.7K
AUDCAD+ -12K
EURGBP+ 2.8K
SP500.r -85
GBPUSD+ 1.1K
AUDUSD+ -4.3K
CADCHF+ -481
EURCAD+ -4.3K
GBPCAD+ 56
GBPJPY+ -386
AUDJPY+ 183
EURJPY+ -119
USDJPY+ 202
US2000.r -24
AUDNZD+ -282
GBPAUD+ 615
EURCHF+ 42
USOUSD -172
EURAUD+ 3
NZDUSD+ -42
CHFJPY+ -37
USDCHF+ 3
GER40.r 1.1K
EURNZD+ 1
XAGUSD 887
AUDCHF+ 0
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD+ 2.5K
USDCAD+ -373
AUDCAD+ -59K
EURGBP+ 5.5K
SP500.r -3.2K
GBPUSD+ -1.5K
AUDUSD+ -549
CADCHF+ -1.7K
EURCAD+ -8K
GBPCAD+ 790
GBPJPY+ -7.3K
AUDJPY+ 220
EURJPY+ 677
USDJPY+ 1.9K
US2000.r -1.2K
AUDNZD+ -3.5K
GBPAUD+ 2K
EURCHF+ 134
USOUSD -828
EURAUD+ 75
NZDUSD+ -15
CHFJPY+ 22
USDCHF+ 123
GER40.r 42K
EURNZD+ 108
XAGUSD 3.6K
AUDCHF+ 31
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +2 540.01 USD
Worst trade: -2 882 USD
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 13
Maximal consecutive profit: +234.60 USD
Maximal consecutive loss: -1 441.69 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageInternational-Live 5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

For monitoring purposes only. 
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.6% of days out of 665 days of the signal's entire lifetime.
